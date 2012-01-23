Плачков считает малоперспективным перевод киевских ТЭЦ на уголь

Киев. 23 января. УНИАН. Глава наблюдательного совета энергокомпании «Киевэнерго» Иван ПЛАЧКОВ считает маловероятным перевод ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, находящихся в управлении компании, на сжигание угля.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, это малоперспективно в первую очередь потому, что на сегодняшний день мало проработана логистика доставки угля на столичные теплоэлектроцентрали.

В то же время И. ПЛАЧКОВ отметил, что данный путь, возможно, будет приемлемым для ряда других региональных ТЭЦ, которые на сегодняшний день находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

В случае же с киевскими ТЭЦ, считает глава набсовета, речь может идти в первую очередь о сокращении энергозатратности их работы при сохранении существующего топлива – природного газа.

Как сообщал УНИАН, 16 января т.г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина планирует перевести все ТЭЦ с газа на уголь, что позволит экономить около 6 млрд. куб. м газа в год.

«Мы переводим все наши ТЭЦ на уголь. На это будет нужен приблизительно год, но мы эту работу уже начали», - сказал он.

Министр отметил, что для реализации этой программы необходимо принять закон, который позволит приватизацию ТЭЦ и передачу их в концессию.