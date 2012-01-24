В Украине церкви всех направлений должны усилить работу по улучшению моральных качеств общества - эксперты

Киев. 24 января. УНИАН. Представители евангельских религиозных конфессий в Украине отмечают необходимость повышения роли церквей всех направлений в улучшении моральных качеств общества.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили старший епископ Союза Церквей христиан веры евангельской (пятидесятников) Михаил ПАНОЧКО, епископ Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины, председатель Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ) Василий ДАВЫДЮК и председатель духовно-консультативного совета Союза евангельских христиан-баптистов Украины Григорий КОМЕНДАНТ.

"Происходит деградация общества, и кто спасет? Верховная Рада этим не занимается. Государственный бюджет об этом не думает. Эта сфера оставлена для всех христианских церквей Украины - католических, православных и евангельско-протестантских", - сказал М.ПАНОЧКО.

Однако, по его мнению, общество также должно беспокоиться о своем "здоровье". "На первом месте не тело, не экономика, не политика. На первом месте - духовная сущность человека, моральное здоровье, с которого начинаются все успешные вещи в жизни. Здоровая мораль даст здорового политика, здорового бизнесмена, здорового врача и журналиста, который не будет кормить всякой грязью наше уставшее, измученное общество", - добавил он.

В свою очередь В.ДАВЫДЮК напомнил, что представители евангельских церквей в 2010 году заявили о недопустимости втягивания религиозных конфессий в политику. "Никакая власть не может дать людям добро, если она не будет руководствоваться Божьим законом, Божьим принципом, и поэтому мы направляем людей, чтобы они голосовали за тех людей, которые имеют библейские принципы, которые имеют мораль и по ней живут. Поэтому мы не голосуем за какие-то партии, блоки, мы говорим людям, чтобы они голосовали именно за таких моральных людей", - отметил епископ Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины, председатель в СЕПЦУ.

"Украине следует прилагать усилия для морального возобновления, потому что иначе современные кризисные явления могут значительно ухудшиться", - прибавил Г.КОМЕНДАНТ.

В свою очередь исполнительный директор Института религиозной свободы Максим ВАСИН сообщил, что в Украине ежегодно растет количество протестантских обществ. "На начало 2011 года количество протестантских обществ в Украине составляло 8 734 с 34,4 тысячи религиозных обществ в целом. То есть в процентном измерении это составляет свыше четверти верующих", - уточнил эксперт.