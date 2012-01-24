Туроператоры настаивают на отмене двойного обложения НДС услуг въездного и внутреннего туризма

Киев. 24 января. УНИАН. Туристические операторы, работающие на рынке внутреннего и въездного туризма, настаивают на внесении изменений в Налоговый кодекс для отмены пункта 6 статьи 207, который возлагает на туроператоров внутреннего и въездного туризма дополнительную налоговую нагрузку.

Об этом сообщил член президиума Верховного совета АР Крым Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он, в частности, отметил, что, согласно пункту 6 статьи 207 НК, суммы налога, включенного в расходы, не учитываются при определении базы налогообложения, что приводит к фактически двойному обложению НДС услуг туроператоров внутреннего и въездного туризма.

При этом Р.ТЕМИРГАЛИЕВ отметил, что эта норма отсутствует для операторов выездного туризма, что создает на рынке туристических услуг неравные конкурентные условия.

«Если туроператор, который работает в Киеве, купил туруслугу в санатории Ялты за 1200 грн. и продал ее киевлянину за 1800 грн., то он заплатит НДС 133 грн. Если тот же туроператор продал другому киевлянину за 1800 грн. услугу себестоимостью 1200 грн., предоставляемую в Египте, то НДС составит 100 грн. Мы имеем дело с ущемлением прав туроператоров, которые работают на внутренний туризм», - сказал он.

Он также отметил, что с проблемами, вызванными пунктом 6 статьи 207 Налогового кодекса, в ближайшее время столкнутся не только крымские туроператоры, но и туроператоры Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областей.

Президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Борис ЗЕЛИНСКИЙ отметил, что «суммарный НДС, который придется платить оператору внутреннего туризма, составит до 46%».

Президент Туристической ассоциации Украины Борис ВЫХРИСТЕНКО сообщил, что туроператоры вместе с профильным комитетом Верховной рады подготовили и зарегистрировали проект закона, который вносит изменения в статью 207 Налогового кодекса, однако этот проект не вносится в повестки дня.

При этом, по словам Б.ВЫХРИСТЕНКО, в проекте Налогового кодекса, в подготовке которого принимали участие туроператоры, пункта 6 статьи 207 не было.

Он также отметил, что туроператоры внутреннего и въездного туризма инициируют возврат действующих ранее норм о применении нулевой ставки НДС к экспорту туристических услуг и предлагают предоставить право украинским предприятиям относить к составу расходов сумы, заплаченные за отдых и оздоровление своих работников в украинских санаториях и домах отдыха.

По словам Б. ЗЕЛИНСКОГО, на сегодняшний день для избежания двойного налогообложения операторы внутреннего и въездного туризма могут регистрировать компанию в других странах или работать на едином налоге, что существенно снижает объемы предоставляемых услуг.