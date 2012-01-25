Предприниматели Киева намерены 26 января провести акцию в поддержку проекта решения Киевсовета по вопросам МАФов

Киев. 25 января. УНИАН. Представители малого и среднего бизнеса Киева намерены завтра, 26 января, провести под стенами Киевской горгосадминистрации митинг в поддержку проекта решения «О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях», которое должно быть вынесено на рассмотрение Киевсовета в четверг.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель Ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры г. Киева» Сергей КОРНИЕВСКИЙ, планируется, что в акции примут участие 2,5 тыс. предпринимателей.

«Мы планируем вывести 2,5 тыс. предпринимателей. Это мероприятие, в котором будут принимать участие несколько общественных организаций», - сказал он.

По словам С. КОРНИЕВСКОГО, существующие правила размещения МАФов создают слишком сложную систему получения согласований и не позволяют предпринимателям развивать свой бизнес.

«Сегодня быстро получить разрешительную документацию нереально. Нам нужна легальная нормативная база, чтобы понимать, сколько мы сможем работать. Мы сможем готовить свои бизнес-планы и развивать свой бизнес», - сказал он.

С.КОРНИЕВСКИЙ заявил, что владельцы киосков, которые сегодня не имеют полученных в установленном порядке разрешений, готовы «легализовать свой бизнес, даже если нужно будет понести определенные расходы».

Он также отметил, что проект нового решения о размещении МАФов упрощает процедуру получения разрешений, а также четко регламентирует правила, «благодаря чему снимется то давление, которое нормативные структуры оказывают на предпринимателей».

Председатель Ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры г. Киева» сказал, что проект решения уже выносился на голосование депутатов Киевсовета, но «три фракции перед Новым годом заблокировали решение данного вопроса».

«Представители малого бизнеса выходят под стены КГГА, чтобы показать, что вся предпринимательская среда Киева за это решение, даже если какие-то депутаты в сессионном зале будут мешать этому вопросу», - отметил С.КОРНИЕВСКИЙ.

По его словам, проект решения Киевсовета «согласован с предпринимателями».