Группа Lama даст живой концерт на открытии нового «ЭКО-маркета» в Киеве

27 января 2012 года в Киеве состоится большой праздник по случаю открытия нового магазина гипер-формата сети «ЭКО-маркет». Новый магазин, который находится по адресу ул. Жилянская, 107, в центральной части столицы, в районе железнодорожного вокзала, стал самым крупным в сети «ЭКО-маркет» в Киеве. Его площадь составляет 2500 кв.м.

Праздник для покупателей начнется с самого утра, ведь первые 500 клиентов, которые совершат покупку на сумму больше 150 грн, получат в подарок продуктовый набор от «ЭКО-маркета».

Поздравить «ЭКО-маркет» с грандиозным открытием нового супермаркета приедет популярная украинская группа Lama. Специально для покупателей «ЭКО-маркета» музыканты дадут живой концерт, во время которого исполнят и любимые хиты, и совсем новые песни.

Также, перед входом в супермаркет среди всех покупателей в течение дня будут разыгрываться подарочные сертификаты от «ЭКО-маркета» на 100, 150 и 200 грн.

Кроме этих призов, во время праздничного открытия «ЭКО-маркета» на Жилянской пройдет розыгрыш среди покупателей трех путевок: в Карпаты, Чехию и Египет (на 2 человека каждая). Шанс получить в подарок путевку появится у всех покупателей, которые 27 января сделают покупку на 150 грн и больше.

Детальные условия всех розыгрышей Вы можете узнать на web-сайте www.eko.com.ua.

«ЭКО-маркет» в день праздничного открытия порадует не только низкими ценами, но и супер-акциями во всех категориях товаров. Особенно широкий выбор акционных предложений планируют собственные производственные цеха нового маркета: мясной и рыбный, пекарня, кондитерская, кулинария.

Приходите 27 января на открытие нового «ЭКО-маркета» и вы получите не только выгодные покупки, но и гарантированно хорошее настроение.

Справка: Сеть супермаркетов «ЭКО-маркет» насчитывает 86 супермаркетов в 26 городах Украины. Новый супермаркет в Киеве стал 85-ым магазином Сети. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство - пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. В компании «ЭКО» работает более 8000 сотрудников. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО-маркет - экономный супермаркет!».

За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба Сети «ЭКО-маркет»,

press@eko.com.ua