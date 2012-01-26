24 января в УНИАН состоялась пресс-конференция на тему : «Проблемы налогового законодательства: быть или не быть внутреннему и въездному туризму в Украине?» . Организатором выступила Ассоциация туроператоров Крыма и Севастополя (АТКиС). Присутствующие на пресс-конференции смогли пообщаться с Рустамом Темиргалиевым (Председателем Постоянной комиссии ВС АРК по санаторно-курортному комплексу и туризму), Борисом Выхристенко (Президентом Туристической ассоциации Украины) и Борисом Зелинским (Президентом Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя).

07.07.2011 была принята новая редакция Налогового кодекса Украины, где, среди прочего, изложена в новой редакции статья 207 Кодекса, регулирующая порядок обложения НДС туристических услуг. Вследствие вышеуказанных изменений туроператоры по внутреннему и въездному туризму Украины вынуждены нести налоговое бремя по дополнительной оплате НДС, что негативно сказалось на развитии данных видов туризма в Украине и, как следствие, на ее туристической отрасли в целом. Как отметил в своем вступительном слове Рустам Темиргалиев: «Действие этого закона привело к целому ряду противоречий на рынке туристических услуг. Можно смело утверждать, что эта статья ущемляет права туроператоров, работающих на внутреннем и въездном туризме, и, напротив, стимулируют операторов выездного туризма».

О противоречиях на сегодняшнем туристическом рынке Украины говорил и Борис Зелинский: «С одной стороны, власть утверждает, что туризм является нашим приоритетом, в частности, в свете «Евро-2012». Мы развиваем собственную инфраструктуру, однако, учитывая нынешнее положение вещей, как мы собираемся использовать эту инфраструктуру после Чемпионата?»

Украинские туроператоры, занимающиеся внутренним и въездным туризмом, обеспокоены таким положением вещей. Ведь государство, по сути, поддерживает туроператоров, которые вывозят туристов из Украины, а не тех, кто этих туристов привозит в Украину. К сожалению, и на сегодняшний день не создано каких-либо преференций для тех турфирм, которые регулярно рекламируют Украину за рубежом, принимая участие в международных туристических выставках, организовывая рекламно-информационные туры для иностранных туроператоров в Украину.

По итогам конференции ее организаторы считают целесообразным выступить с такими инициативами:

1) Исключить пункт 207.6. из статьи 207 НКУ;

2) Разрешить туроператорам включать входящий НДС в расходы начиная с 01.01.2011г.;

3) возвратить действующие ранее нормы о применении ставки НДС 0 % к экспорту туристических услуг;

4) предоставить право предприятиям, при определении объекта налогообложения относить в состав расходов суммы, уплаченные ими на отдых и оздоровление своих работников в украинских санаториях и домах отдыха.

По мнению президента Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Бориса Зелинского, «подобные налоговые новации должны способствовать повышению конкурентоспособности отечественного туристического продукта, стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение туристического потока в Украину и, как следствие, оказать позитивное влияние на ее экономику».

СПРАВКА:

Ассоциация туроператоров Крыма и Севастополя (АТКиС) создана 22.09.2011г., в г. Симферополе, объединяет 6 туроператоров Крыма и Севастополя: ООО «Кандагар», ООО «СП «Тур Этно», ООО «СНП-Крым», ООО «Генуя-тур», ЧП «Крымское бюро путешествий и экскурсий», «ООО Сан Лайн», СУБП «Рамут-Севастополь-тур», офис в г. Севастополе. Президент – Б. Зелинский, вице-президент – И. Полянская.

Тел. (0692) 54-26-14, direct@atcis.com.ua,



контактное лицо – Шокурова Екатерина, пресс-секретарь АТКиС.

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