В этом году на фестивале французских кино-премьер "Артхаус Трафик" и Citroën представляют: "снежная королева французского артхауса" Изабель Юппер в легкомысленной комедии "Мой самый страшный кошмар", номинант на 10 Оскаров и лауреат трех Золотых Глобусов, немой фильм ХХI века - "Артист", и другие лучшие фильмы Франции 2011 года.

Сегодня, 26 января, в Киеве состоится открытие фестиваля "Вечера французского кино" - уже в седьмой раз в Украине покажут самые яркие французские кинопремьеры года. Фестиваль пройдет в крупнейших городах Украины - Киеве, Днепропетровске, Одессе, Львове, Харькове, Донецке, Запорожье и других.

Фестиваль откроет комедия “Мой самый страшный кошмар” от режиссера Анн Фонтен, подарившей Франции громкий фильм "Коко до Шанель". В новом фильме Фонтен главные роли исполнили французская кинозвезда Изабель Юппер и знаменитый комик Бенуа Пульворд ("Астерикс на Олимпийских играх", "Влюбленные невротики").

В рамках фестиваля только в Киеве состоится специальный показ "немого фильма ХХI века" - картины "Артист" Мишеля Хазанавичуса, которая вчера получила 10 номинаций на премию Оскар, в том числе - в категориях "Лучший фильм года", "Лучший режиссер" (Мишель Хазанавичус), "Лучший актер" (Жан Дюжарден) и "Лучшая актриса второго плана" (Бернис Бежо).

Также в программе - трогательная история о маленькой девочке, которой было легче притвориться мальчиком - фильм “Девчонка-сорванец”, который получил Гран-при 2-го Одесского международного кинофестиваля;

мелодрама “17 девушек” - основанный на реальных событиях фильм о сознательной массовой беременности группы старшеклассниц провинциального городка;

фантастическая драма “Далеко по соседству” о путешествии во времени в поисках счастья, экранизация культового комикса Хиро Танигучи.

Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с украинскими субтитрами.

Организаторы проекта:

Компания “Артхаус Трафик”

При поддержке

Посольство Франции в Украине

Французский Институт в Украине

Официальный автопартнер

Citroën

Медиа-партнеры:

Europa Plus, Фокус, What’s On, Gloss.ua, Kinofilms.ua, Korrespondent.net

Партнеры:

Компания “Аврора фильм”

Киноторговая компания VOЛЬGA

Партнер открытия:

ТМ "Французский бульвар"