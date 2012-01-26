“Спільна справа” заявляет, что власти стали оказывать давление на потенциальных независимых кандидатов в народные депутаты

Киев. 26 января. УНИАН. Гражданское движение “Спільна справа” заявляет, что власти стали оказывать давление на будущих потенциальных независимых и оппозиционных кандидатов в народные депутаты Украины.

Об этом координатор Гражданского движения “Спільна справа” Александр ДАНИЛЮК заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он убежден, что самых сильных кандидатов ожидает «зачистка» силовыми и фискальными органами. По словам А.ДАНИЛЮКА, этот процесс уже начался. В качестве примера он привел ситуацию с председателем общественного объединения «Селянский фронт», совладельца ООО “Агрофирма Корнацких” Аркадия КОРНАЦКОГО. При этом А.ДАНИЛЮК отметил, что это первый зафиксированный случай, но предположил, что подобных незафиксированных случаев в Украине уже много.

А.ДАНИЛЮК сказал, что в отношении А.КОРНАЦКОГО, который является “фаворитом в своем округе и который не скрывал своего намерения баллотироваться в Верховную Раду Украины, осуществляются прямые репрессии со стороны прокуратуры, милиции, налоговой, предвзято действуют судебные органы”.

Он сообщил, что, “согласно исследованию еженедельника “Комментарии”, А.КОРНАЦКИЙ является самым реальным кандидатом (в народные депутаты - УНИАН) в нескольких районах, в частности, Первомайском и Кривоозерском районах Николаевской области”. При этом А.ДАНИЛЮК отметил, что в Николаевской области расположен главный офис агрофирмы А.КОРНАЦКОГО, которая обрабатывает 16 тысяч гектаров арендованных у селян земель.

А.ДАНИЛЮК утверждает, что, “по имеющейся информации, провластным кандидатом в данном избирательном округе будет “литвиновец”, который является заместителем предсеадателя Николаевской облгосадминистрации”. “С А.КОРНАЦКИМ неоднократно проводились “профилактические” беседы, через знакомых передавали, что ему не стоит думать о политической карьере”, - сообщил координатор движения “Общее дело”.

Адвокат ООО “Агрофирма Корнацких” Евгений НИКОЛЕНКО отметил, что в мае 2011 года на агрофирме была проведена плановая комплексная проверка по соблюдению требований налогового законодательства, и специалисты не нашли никаких нарушений. Он отметил, что внеплановая проверка может назначаться в случаях, определенных законодательством. В то же время адвокат заявил, что “с нарушением законодательства была назначена еще внеплановая проверка”. Е.НИКОЛЕНКО сказал, что “назначена проверка с нарушением требований статьи 78 Налогового кодекса, а именно - приказ о проведении этой внеплановой проверки подписан не тем лицом, которое по закону имеет на это право”. Он сообщил, что в настоящее время этот приказ обжалован в окружном апелляционном суде.

Е.НИКОЛЕНКО сказал, что одновременно налоговые органы обратились в суд по поводу раскрытия банковской тайны с целью доступа к счетам агрофирмы. Они мотивируют свои действия возбуждением оперативно-розыскного дела по фактам уклонения должностных лиц фирмы от уплаты налогов.

А.ДАНИЛЮК отметил, что движение “Спільна справа” проинформирует общественность о ситуации вокруг А.КОРНАЦКОГО, представительство ОБСЕ в Украине и другие международные мониторинговые организации. По его словам, это необходимо сделать, чтобы остановить противоправные действия властей, а также “максимально предотвратить на будущее события в отношении других независимых и оппозиционных кандидатов” в народные депутаты.