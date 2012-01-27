«Кока-Кола Бевериджиз Украина» и Общество Красного Креста Украины подписали долгосрочное партнерское соглашение

Киев. 27 января. УНИАН. Компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина», один из крупнейших производителей напитков в Украине, и Общество Красного Креста Украины подписали сегодня долгосрочное партнерское соглашение.

Как сообщил в ходе подписания соглашения в УНИАН генеральный директор компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» Жан-Ноэль РЕНО, данное соглашение предусматривает выполнение совместных проектов и программ, направленных на реагирование на чрезвычайные ситуации, поддержку людей с особыми потребностями, одиноких граждан пожилого возраста и других незащищенных слоев населения.

«Наши совместные действия будут фокусироваться на четырех направлениях. Мы будем направлять усилия на те отрасли, в которых мы являемся экспертами. В первую очередь это использование нашей собственной национальной логистической системы для обеспечения логистических потребностей Красного Креста. Во-вторых, мы и в дальнейшем будем поддерживать пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, предоставляя им наши продукты. Также мы и в дальнейшем будем предоставлять поддержку в борьбе с последствиями стихийных явлений, каждый раз, когда к нам с этой просьбой будет обращаться Красный Крест. И четвертый пункт — это привлечение наших сотрудников к волонтерским проектам Красного Креста», - сообщил Ж.-Н.РЕНО.

Он сообщил, что сотрудничество компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» и Общества Красного Креста началось в 2009 году, тогда, во время вспышки эпидемии гриппа Y1N1 в Украине, когда компания «Кока-Кола Бевериджиз Украина» помогла совершить логистические операции по доставке медицинских препаратов и информационных материалов Красного Креста через свою систему дистрибуции. В 2010 году компания предоставила свою продукцию людям, пострадавшим от наводнений в Западной Украине, а в 2011 году предоставила свою продукцию Красному Кресту для распространения среди социально незащищенных слоев населения.

Президент Общества Красного Креста Украины Иван УСИЧЕНКО отметил, что для общества подписание этого соглашения очень важно, поскольку за последние десятилетия увеличилось количество чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера, и отмечается тенденция к росту их масштабов. «Ни одна общественная организация, и даже ни одно государство, если мощная чрезвычайная ситуация, землетрясение или наводнение, даже богатая, не может справиться с такой ситуацией. Поэтому должна быть кооперация и государственных, и негосударственных структур, для того, чтобы более эффективно помочь людям, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации», - отметил И.УСИЧЕНКО. Он выразил надежду, что инициативу компании «Кока-Кола Бевериджиз Украина» поддержат и другие компании, работающие в Украине, поскольку в Украине большое количество людей нуждается в помощи, это и пожилые люди и люди с особыми потребностями, малообеспеченные слои населения, люди, больные туберкулезом, СПИДом и т. д. Он подчеркнул, что в Украине на сегодня многим людям недоступна медицинская помощь. «Может подписание сегодня соглашения будет толчком для того, чтобы привлечь больше богатых людей для помощи бедным людям», - выразил надежду И.УСИЧЕНКО.

Справка УНИАН. «Кока-Кола Бевериджиз Украина» является частью Coca-Cola Hellenic — крупнейшей европейской компании-ботлера.

Общество Красного Креста Украины было основано в 1818 году с целью предоставления помощи беженцам и военнопленным, заботы об инвалидах и детях-сиротах, борьбы с голодом и эпидемиями, организации лазаретов, госпиталей и пунктов питания. На сегодня общество является ведущей гуманитарной организацией Украины.