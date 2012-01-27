В Кировоградской области жители Александрии требует отставки мэра

Киев, 27 января. УНИАН. В Кировоградской области общественность Александрии требует отставки мэра Степана ЦАПЛЮКА из-за его действий во время санкционированной акции протеста горожан, на которой от местной власти требовали выполнить решения судов о пересмотре незаконно повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правозащитного движения "Взаимодействие" Виктор МЕДВИДЬ.

"Санкционированный митинг, который проходил 20 января в городе Александрия под стенами городского совета, был разогнан людьми, которые представлялись как "молодежное крыло Партии регионов…", - сказал В.МЕДВИДЬ.

По его словам, сегодня общественность Александрии обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой вмешаться в ситуацию. "Мы убеждены, что Президент нас услышит, и даст надлежащую оценку бесчинным, "грязным" действиям александрийской власти", - отметил он.

Правозащитник также уточнил, что Днепропетровский апелляционный суд и Апелляционный суд Кировоградской области признали незаконным повышение тарифов на услуги ЖКХ, и обязали городскую власть их пересмотреть. Кроме того, по его словам, общественность возмущена действиями мэра относительно городского рынка и закрытия общеобразовательной школы № 5.