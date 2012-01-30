На финансирование образования областям выделяют на 20-30% меньше нужной суммы - исследования

Киев. 30 января. УНИАН. Бюджетный запрос областей Украины на 20-30% больше сумм, которые они получают на финансирование образования.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Центра политических студий и аналитики Виктор ТАРАН.

Он отметил, что были подведены итоги общественного мониторинга расходной части бюджетных средств в сфере образования Луганской и Херсонской областей в 2011 году.

В.ТАРАН добавил, что исследование проводилось именно в этих областях, потому что там наблюдается множество проблем в сфере образования. В частности, закрытие украиноязычных школ и задержка с выплатой заработной платы.

В целом, отметил он, основной проблемой образования в 2011 году было недофинансирование. В 2012 году, напомнил В.ТАРАН, на образование запланировано выделить 92 млрд. грн. “Если мы посмотрим на эту сумму, мы увидим, что это составляет всего 6% ВВП. Напомню, что по закону об образовании, финансирование отрасли должно быть не менее, чем 10% ВВП”, – отметил В.ТАРАН и добавил, что сначала Министерство образования подавало запрос на выделение около 122 млрд. грн.

В.ТАРАН также сообщил, что специалисты местного самоуправления в регионах Украины утверждают, что средств, заложенных на образование, им не хватит до конца 2012 года. В частности, отметил В.ТАРАН, с таким заявлением уже выступили Львовский городской и областной советы.

“Из других областей также идет информация, что заложенных средств им хватит, по сути, до конца избирательной кампании. То есть, до октября месяца”, – отметил он.

Как сообщил общественный аудитор Луганской области Вадим ГОНЧАРОВ, согласно документации в области фактически нет никаких нарушений в выделении средств. “В действительности происходит большой дисбаланс в финансировании образования”, – сказал он.

В.ГОНЧАРОВ объяснил, что когда школа направляет бюджетный запрос на выделение средств, власть не учитывает ряд факторов. “В Киеве выделяется определенное количество денег на образование, разделяется на количество учеников, и эти деньги отправляются на места”, - сказал он и добавил, что при этом не учитывается, в частности, уровень аккредитации учебного заведения, количество электроэнергии, которое потребляют школы.

Также, отметил В.ГОНЧАРОВ, в Луганске сеть школ формировалась тогда, когда население города было почти на 70 тыс. человек больше. Сейчас в некоторых школах учатся 1,5 тыс. учеников, в других – по 200 учеников. Поэтому происходит значительный дисбаланс в количестве средств, которые выделяются на каждого ученика, ведь эти школы получают одинаковое количество денег.

“Соответственно, в городе школы иногда выгодно объединять и закрывать, но это почему-то не делается”, - подчеркнул В.ГОНЧАРОВ.

Также он отметил другие проблемы образовательного сектора в целом в областях. В частности, это плохо разработанная система развоза учеников и недоукомплектация школ.

В свою очередь заместитель директора Центра политических студий и аналитики Елена МЕДВЕДЕВА отметила, что в Херсонской области фактически не хватает преподавателей.

По официальной информации, общее количество учеников в Херсонской области составляет 110 тыс. 733 чел., при этом педработников – 2 тыс. 871. “То есть, в среднем на каждого учителя приходится по 40 учеников, что является недопустимым, поскольку это очень осложняет работу учителей”, – подчеркнула она.

Отдельно Е.МЕДВЕДЕВА отметила то, что в Херсонской области школьные обеды уже не готовятся в самих школах, как должно быть в соответствии с общепринятыми нормами. Сейчас, отметила она, стоимость школьного обеда – 6 грн. – включает в себя не только стоимость продуктов, как это было раньше, но и доставку, подготовку продуктов и другие услуги тех фирм, которые занимаются поставками обедов.

“Соответственно, сама стоимость обеда составляет намного меньшую сумму. Из этого вытекает вопрос: что едят дети в Херсоне?”, – отметила Е.МЕДВЕДЕВА.