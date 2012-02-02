Киев. 2 февраля, УНИАН. Правозащитники заявляют о массовом избиении заключенных в Донецкой исправительной колонии № 97, которое произошло 17 января.

Об этом сообщил правозащитник Игорь ГАРКАВЕНКО на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Волна смертельных случаев среди задержанных и заключенных: случайность или закономерность?».

По его словам, после избиения группа заключенных объявила голодовку. Часть заключенных, во избежание избиения, вскрыла себе вены.

Правозащитник сообщил, что информация об инциденте стала известна лишь потому, что заключенный Сергей ШАКИНА в критическом состоянии был отправлен в медицинское учреждение, расположенное в колонии № 124. Ему удалось сообщить об избиении своей матери.

И.ГАРКАВЕНКО отметил, что С.ШАКИН прибыл на территорию колонии за день до избиения, что, по словам правозащитника, свидетельствует, что в данной колонии используется практика «приема этапов». «Это значит, что бьют всех заключенных, которые прибывают в колонию», - объяснил он.

И.ГАРКАВЕНКО отметил, что это далеко не первый подобный случай в указанной колонии.

Правозащитник Елена ПОВИДАЙЧИК в свою очередь отметила, что во многих колониях используется практика избиения спецназом заключенных.

Координатор программ Харьковской правозащитной группы Андрей ДИДЕНКО напомнил, что согласно изменениям в законодательство, которые вступили в силу с 1 января этого года, заключенным разрешено общаться с родственниками по телефону. В то же время он отметил, что добиться применения норм данного закона на практике будет очень трудно. «Насколько мне известно, процедура реализации этого права на сегодняшний день не урегулирована в учреждениях исполнения наказаний», - сказал А.ДИДЕНКО.