2012: венчурные инвестиции в лидерах роста

Что год грядущий нам готовит? Если еще в декабре 2011-го эксперты лишь строили несмелые прогнозы, то по истечении первого месяца нового календарного года можно уверенно говорить о будущих тенденциях, в частности на рынке инвестиций.

Анализируя первые отчетные данные инвестиционного рынка, экономисты уже определили явных отраслевых лидеров. Финансовым рекордсменом по-прежнему остается венчурное инвестирование.

Следует отметить, что активное развитие инноваций — это не только один из важнейших инструментов улучшения мирового инвестиционного климата в целом, но и наиболее выгодное направление для инвесторов.

И подтверждением тому служат динамично растущие показатели венчурных инвестиционных компаний. Например, еще несколько лет назад в лидеры отрасли вырвался инвестиционный фонд «MMCIS investments».

Активы компании демонстрируют рекордный прирост и стабильно превышают среднерыночные показатели. Как отмечает руководство фонда, успех «MMCIS investments» базируется на двух принципах: ставке на инновации и определении наиболее перспективных отраслей. Отбирая проекты для инвестирования, аналитики фонда максимально точно определяют, насколько конкурентоспособным станет тот или иной продукт и сможет ли он быть эффективным в реальной жизни. В результате клиенты получают высокий доход, а мир — уникальные инновационные решения.

К слову, о доходах. На ежемесячной пресс-конференции руководство фонда снова рапортовало об успешных финансовых результатах за отчетный период. Так, на 1 февраля 2012 года доход за отчетный месяц составил 4.72%, что приравнивается к 56.58% в годовом выражении. Несмотря на то, что январь считается относительно спокойным месяцем, показатели фонда свидетельствуют о непрерывном росте. И на сегодня активы «MMCIS investments» превысили 1 181.71 млн долларов США.

Традиционно в конце пресс-конференции президент компании Джереми Браун не только подвел итоги прошедшего месяца, но и озвучил ближайшие планы: «С каждым днем интерес инвесторов к венчурной сфере возрастает, и это видно по стабильно растущему числу наших клиентов. В том, что инновации — это действительно выгодно, убеждается каждый, кто сотрудничает с нашим фондом. Мы уверены, что и 2012 год пройдет для «MMCIS investments» успешно. В наших планах запустить ряд проектов, что позволит существенно повысить прибыль каждого клиента и фонда в целом».

Пресс-служба http://www.mmcis-investments.ru/