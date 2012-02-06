«Софтлайн» опровергает информацию про взлом своего сайта

Вчера, 5 февраля, в некоторых Интернет-СМИ появилась недостоверная информация о том, что сайт компании «Софтлайн» www.softline.kiev.ua был взломан. В качестве доказательства эти Интернет-СМИ приводят картинку с непонятным набором символов. Однако на самом деле так называемый «взлом» заключался в том, что неизвестные лица с воскресенья, 5 февраля, до 5 утра понедельника, 6 февраля, флудили в комментариях под одной из статей, размещенной на сайте компании. Мотивы, по которым кто-то потратил ночь на то, чтобы размещать бессмысленный текст в комментариях, наверняка заинтересуют специалистов по психиатрии. Либо кто-то в такой способ отрабатывал заказ по попытке дискредитации одного из лидеров украинского рынка в области разработки программного обеспечения. Это свидетельствует о том, что конкуренция среди IT-компаний стала очень серьезной.

Интересно, что информация про якобы совершенный взлом сайта появилась одновременно с первым «мусорным» комментарием. По такой логике, можно объявить о взломе любого сайта. Утром, как только администратор сайта вышел на работу, «мусорные» комментарии были удалены.

Очевидно, речь идет об информационной провокации, направленной против компании «Софтлайн». Информация о том, что сайт компании «Софтлайн» взломан, является искусственно созданным информационным поводом. В текст заодно поместили информацию о том, что компания «Софтлайн» является монополистом, а цены на сайты, разработанные компанией «Софтлайн» якобы завышены. Однако это является откровенной ложью — компания «Софтлайн» разрабатывала лишь отдельные сайты государственных органов власти, а цены сформированы исходя из заказанного объема работ. При этом были соблюдены все тендерные процедуры, предусмотренные законодательством Украины.

Компания «Софтлайн» сообщает всем желающим «сломать» свой сайт о том, что такие попытки не имеют никакого практического смысла. Во-первых, вся информация, размещенная на сайте и так видна пользователям — никаких других данных на внешнем ресурсе нет и быть не может. Во-вторых, данный сайт доживает последние дни и в ближайшие дни будет заменен на новую версию (в данный момент она находится на тестировании). В-третьих, даже если гипотетически предположить, что сайт взломают, нет ничего сложного в том, чтобы за считанные минуты произвести бэкап (восстановить данные с резервного сервера).

О компании «Софтлайн» «Софтлайн» работает на рынке IT-технологий с 1995 года, специализируется на разработке программных продуктов высокой сложности, является партнером мировых брендов: Microsoft, IBM, Cisco, Teradata, Oracle. За 10 лет работы, специалисты «Софтлайн» разработали и внедрили 40 современных программных продуктов и специализированных решений, осуществили больше 500 успешных проектов в сфере финансов, телекоммуникаций и связи, энергетики, коммунального хозяйства, государственного управления, промышленности, транспорта.