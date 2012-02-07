Ассоциация жильцов общежитий Украины инициирует разработку нацпрограммы строительства жилья для жильцов общежитий

Киев. 7 февраля. УНИАН. Всеукраинское объединение граждан «Ассоциация жильцов общежитий Украины» инициирует разработку Национальной программы развития социально ориентированного государственно-частно-общественного партнерства, направленного на строительство жилья для жильцов общежитий.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации жильцов общежитий Украины Анатолий БУДНИК.

По его словам, проект «Житло — Гуртом» предусматривает программу-минимум, которая заключается в предоставлении возможности приватизации помещений в общежитиях их жильцами, а также регистрации по месту проживания.

А.БУДНИК отметил, что законодательные механизмы для этого есть, однако на практике они не реализуются. К тому же, предусмотренная законодательством программа передачи общежитий в коммунальную собственность не разработана и не утверждена правительством и Верховной Радой.

Однако, в ассоциации считают, что программа-минимум не в силах решить проблему обеспечения жильем жильцов общежитий, поскольку жильцы смогут получить в собственность в среднем не более 4 кв.м жилья на человека. Вместе с тем, в Украине более 6 млн. человек проживает в общежитиях, а для около 4 млн. человек это единственное жилье. По оценкам ассоциации, для обеспечения жильем жильцов общежитий необходимо минимум 120 млн. кв.м. Поэтому программа-максимум предусматривает строительство доступного жилья для жильцов общежитий.

В свою очередь вице-президент Ассоциации жильцов общежитий Украины Елена БЫЛИНСКАЯ сообщила, что цель программы — объединить усилия государственных, частных, общественных формирований для решения проблемы обеспечения жильцов общежитий жильем.

«Когда жильцы общежитий станут собственниками жилья, они могут создать ОСМД и коллективно принимать решения — брать в управление эти захудалые общежития и коллективно, вместе с инвесторами и государственными органами власти под контролем Ассоциации жителей общежитий решать проблемы жилья и улучшения качества своей жизни», - сказала она.

Академик Украинской академии наук, эксперт программы ООН Юрий СЕНЮК пояснил, что механизм строительства доступного жилья для жильцов общежитий предусматривает создание кооперативного ремонтно-строительного и жилищно-эксплуатационного комплекса на кооперативных основах, а также создание ассоциацией собственного строительного комплекса, что позволит снизить стоимость строительства.

Планируется, что стоимость приватизированной комнаты в общежитии станет основой для приобретения квартиры у застройщика, а недостающую сумму можно будет взять в кредит или доинвестировать с помощью компании по управлению активами. При этом предполагается, что на месте общежития, жильцы которого получили квартиры, застройщик построит новое жилье для жильцов следующего общежития. Пилотный проект, на котором планируется отработать механизм, который станет основой национальной программы, предлагается реализовать в Киеве.

«Мы предлагаем пилотный проект на примере Киева, как можно одну комнату общежития превратить в хорошую квартиру, которую на сегодняшний день могут предложить инвесторы, строительные организации», - сказала Е.БЫЛИНСКАЯ.

По ее словам, на сегодня стоимость комнаты в столичном общежитии площадью 20 кв.м равна стоимости квартиры площадью 36 кв.м в Гостомеле Киевской области.

«Вот реальное предложение. Нужно дать возможность человеку приватизировать свою комнату и обменять на нормальную построенную квартиру в Гостомеле. Если не устраивает 36 кв.м, тут уже включаются другие механизмы», - добавила вице-президент ассоциации.

Присутствующий на пресс-конференции представитель строительно-торговой компании «Будсфера» Андрей РЕВТОВ высказал заинтересованность в участии в пилотном проекте ассоциации.

«На сегодняшний день мы, застройщики, готовы продавать квадратный метр максимум по 5,5 тыс. грн. в Гостомеле... Уберите цену комнаты в общежитии... Мы можем убрать НДС, входя в кооператив, закон о кооперации действует на сегодняшний день еще со времен Советского Союза. Если совместить это все, то только в Гостомеле мы готовы застроить 600 гектаров земли», - сказал он.

Ассоциация планирует сегодня передать обращение с предложениями о разработке нацпрограммы к Президенту Украины, Кабинету министров, Верховной Раде, Киевской городской государственной администрации.