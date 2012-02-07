Более 30 инвесторов «Олимпик-Парка» через суд намерены вернуть деньги, вложенные в строительство коттеджей

Киев. 7 февраля. УНИАН. Более 30 инвесторов, вложивших средства в строительство коттеджей в коттеджном поселке «Олимпик-Парк» (с. Березовка Макаровского района Киевской области), через суд пытаются вернуть деньги из-за невыполнения застройщиком своих обязательств.

Об этом сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правозащитного движения «Взаимопомощь» Виктор МЕДВEДЬ.

По его словам, более 206 семей в 2007-2009 годах вложили средства в строительство коттеджей «Олимпик-Парка». При этом ввод в эксплуатацию первой очереди поселка был запланирован на 2008 год, однако строительство домов было заморожено. По оценкам движения, ущерб, нанесенный инвесторам, оценивается в более чем 0,5 млрд. грн.

«В 2007 году я вложил деньги и по сей день дом не достроен, также как и дома остальных двухсот человек», - сказал пострадавший инвестор «Олимпик-Парка» Александр КАЗАНЦЕВ.

По данным инвестора, на сегодняшний день, строительство коттеджей, как и обещанной инфраструктуры, не ведется.

Он отметил, что пострадавшие инвесторы коттеджного поселка создали общественную организацию для защиты своих прав.

По мнению главы общественной организации «Олимпик-Парк» Олега ХАВРУКА, инвестированных средств достаточно, чтобы построить два коттеджных городка, «поскольку платилось не только за дом, а за дороги, школу, канализацию, воду, свет, охрану. Удельный вес инфраструктуры составляет больше, чем строительство дома».

В.МЕДВEДЬ также сообщил, что на сегодня возбуждены два уголовных дела - прокуратурой Макаровского района по факту мошенничества организаторами проекта «Олимпик-Парк», а также Печерским районным управлением внутренних дел – по факту нанесения ущерба без признаков мошенничества. Также арестовано все украинское имущество инициаторов проекта и генерального подрядчика - компании «Траверз-Буд».

При этом по одному из первых исков, поданных в Макаровский районный суд А.КАЗАНЦЕВЫМ, суд принял решение удовлетворить требование истца и обязал вернуть вложенные средства в строительство домовладения в «Олимпик-Парке».

Вместе с тем, пострадавшие инвесторы обеспокоены, что Киевский апелляционный суд, где завтра состоится заседание по этому делу, примет несправедливое решение. Сегодня около 20 человек провели под стенами суда предупредительную акцию протеста, сообщил В.МЕДВEДЬ.

«Сейчас мое дело рассматривается в Макаровском суде. Я разделяю беспокойство, что судьи Киевского апелляционного суда могут под влиянием каких-то неизвестных причин принять несправедливое решение», - сказал пострадавший инвестор Сергей СИТЮК.

По словам О.ХАВРУКА, инвесторы готовы и к более решительным действиям в защиту своих прав. По его оценкам, около 50 человек хотят вернуть вложенные средства, часть людей надеется на достройку коттеджей, а еще часть – достраивают домовладения сами.

«Если ситуация в ближайшее время не будет решена, мы перейдем к более решительным акциям, мы перейдем также к блокированию определенных учреждений, которые принадлежат нашим оппонентам, поскольку мы не можем просто наблюдать, как люди на наших деньгах продолжают делать еще большие деньги», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Коттеджный поселок «Олимпик-Парк» расположен в Макаровском районе Киевской области (19 км от Киева по Житомирской трассе). Проект предусматривает строительство 1030 коттеджей площадью 150-350 кв. м с прилегающими земельными участками в 15-35 соток, а также объектов бытовой инфраструктуры на участке площадью 290 га.

Ранее планировалось ввести первую очередь комплекса к концу 2008 года, в 2009 году сроки ввода были перенесены на август 2010 года.