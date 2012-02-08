Объем украинского IT-рынка корпоративных продаж в этом году может вырасти на 15% - эксперт

Киев. 8 февраля. УНИАН. Объем украинского IT-рынка корпоративных продаж в этом году может вырасти на 15%.

Такой прогноз озвучил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель департамента системной интеграции группы компаний «DіaWest - Комп’ютерний світ» Кирилл РОМАНЕНКО.

«В 2012 году, я думаю, что как и в рознице, так и в корпоративе, вряд ли мы достигнем более чем 15%-ного роста», - сказал он.

По оценкам К.РОМАНЕНКО, в 2011 году объем корпоративных продаж вырос на 25-30% - до около 15 млрд. грн., а в 2010 году - на 43% по сравнению с 2009 годом.

Он отметил, что структура корпоративного IT-рынка включает три основных сегмента: построение инфраструктуры (продажи серверов, систем хранения данных), доля которого составляет около 40%, корпоративные информационные системы - около 25%, продуктов по информационной безопасности - не более 10%.

К.РОМАНЕНКО уточнил, что доля продуктов по информационной безопасности будет расти и в ближайшие несколько лет достигнет 25% от общего объема продаж.

Справка УНИАН. Группа компаний «DіaWest - Комп’ютерній світ» работает на украинском рынке с 1994 года, занимается розничной торговлей компьютерной и офисной техникой, производством компьютерных систем.

По состоянию на ноябрь 2011 года, в розничную сеть специализированных магазинов «DіaWest - Комп'ютерний світ» входило 64 салона-магазина в 43 городах Украины.