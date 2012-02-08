Оппозиция будет требовать создания парламентской ВСК для расследования фактов перекупа депутатов в провластное большинство - Забзалюк

Киев, 8 февраля. УНИАН. Народный депутат Украины Роман ЗАБЗАЛЮК заявляет, что оппозиционные фракции в Верховной Раде будут требовать создания временной следственной комиссии по расследованию фактов перекупа депутатов в провластное большинство.

Об этом Р.ЗАБЗАЛЮК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН по результатам своего личного расследования, проведенного, по его словам, после юридического, но не фактического выхода из фракции "БЮТ-Батьківщина" и якобы перехода в состав депутатской группы "Реформы во имя будущего", возглавляемой еще одним бывшим БЮТовцем Игорем РЫБАКОВЫМ.

"Ожидать справедливой реакции со стороны так называемых силовых структур, правоохранительных структур не приходится. Впрочем, мы однозначно будем настаивать на образовании временной следственной комиссии ВР для изучения этих материалов. Я считаю, что на этом этапе более страшного суда, чем народного, нет для этой клики", - сказал Р.ЗАБЗАЛЮК.

Народный депутат подчеркнул, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушковой метастазы в Верховной Раде".

"Это ответственное задание было поручено мне. Собственно говоря, в моих партийных обязанностях как председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Батьківщина" предусмотрено проникаться в том числе вопросами, направленными на недопущение расколов в партии, и тому подобным", - объяснил он.

Р.ЗАБАЗЛЮК подчеркнул, что его действия были согласованы с первым заместителем лидера партии "Батьківщина" Александром ТУРЧИНОВЫМ и нынешним лидером фракции "БЮТ-Батьківщина" Андреем КОЖЕМЯКИНИМ.

"В сущности, этих неполных два месяца я формально числился в так называемой группе "Реформы во имя будущего". Однако, фактически, никогда и не выходил из рядов нашей команды партии "Батьківщина" и ее фракции", - отметил Р.ЗАБЗАЛЮК.

Народный депутат на пресс-конференции также продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей депутатской группы "Реформы во имя будущего", во время которого речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов.

"На действующем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, потом ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батьківщини" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - уточнил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы во имя будущего" получил 450 тысяч долларов, но после объявления этой схемы не собирается эту сумму возвращать. "Эти деньги будут направлены на проведение разъяснительной работы среди избирателей", - отметил он.

Р.ЗАБЗАЛЮК также сообщил, что будет в дальнейшем занимать свое место во фракции "БЮТ-Батьківщина". В то же время, он не исключил, что оппоненты попытаются отомстить за разглашение этой информации. "Очевидно, месть будет. Но я знаю и верю, что наша команда сможет адекватно ответить на все провокации, которые будут осуществляться против меня", - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы во имя будущего".