"7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИЛИН" НАЧНУТСЯ УЖЕ ЗАВТРА!

Завтра, 9 февраля, при поддержке ТМ "Stella Artois", в украинский прокат выходит фильм "7 дней и ночей с Мэрилин", хроники 7 дней из жизни голливудской иконы и секс-символа ХХ века, проведенных Мэрилин Монро в Англии на съемках фильма "Принц и танцовщица".

В 1956 году знаменитая актриса впервые отправилась в Великобританию для съемок в фильме легендарного Лоуренса Оливье. Молодой ассистент режиссера, Колин Кларк, сблизился с Мэрилин Монро и в 1983 году издал книгу воспоминаний об этой неделе. Британский режиссер Саймон Кертис экранизировал мемуары Кларка, сняв в главных ролях американскую актрису Мишель Уильямс (Мэрилин Монро), Джулию Ормонд (Вивьен Ли), а также известных британских актеров - Кеннета Брэну (Лоуренс Оливье) и оскароносную Джуди Денч (Сибилла Торндайк).

Фильм был отмечен статуэткой "Золотой Глобус" ("Лучшая женская роль в драматическом фильме", Мишель Уильямс), получил 6 номинаций на британскую премию BAFTA, а также 2 номинации на Оскар ("Лучшая актриса", Мишель Уильямс, "Лучший актер второго плана", Кеннет Брэна). В фильме также снялась молодая звезда британского кино Эмма Уотсон, известная во всем мире благодаря одной из главных ролей в фильмах о Гарри Поттере.

Работа Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро была высоко оценена кинокритиками всего мира - актрисе удалось создать удивительно правдоподобный и незабываемый образ голливудской кино-дивы. "Сложно вообразить более незабываемую Монро, чем та, которую дала нам Уильямс - кроме оригинала, само собой" - написала газета Los Angeles Times.

В Украине фильм покажут в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Львове, Виннице, Запорожье, Донецке и некоторых других городах.

Зрители Киева и Одессы, посетившие первый вечерний сеанс фильма смогут насладиться непревзойденным вкусом легендарного пива Стелла Артуа.

!!! На языке оригинала с украинскими субтитрами фильм "7 дней и ночей с Мэрилин" можно будет посмотреть в Киеве, в кинотеатре "Магнат" (ул. Ирпенская, 76).

Даты старта проката в городах Украины:

Киев - с 9.02

Одесса - с 9.02

Днепропетровск - с 9.02

Харьков - с 16.02

Винница - с 16.02

Львов - с 16.02

Запорожье - с 23.02

Донецк - дата уточняется

ПОДРОБНЕЕ О ФИЛЬМЕ

ВИДЕО-НАРЕЗКА ФИЛЬМА

Партнер проекта: Stella Artois

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