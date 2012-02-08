Застройщик «Олимпик-Парка» выиграл суд апелляционной инстанции

Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу компании «Траверз-Буд» на решение суда первой инстанции, признав действительными ранее заключенные договора с Казанцевым А.М.

Апелляционный суд г. Киева своим решением от 8 февраля 2012 года частично удовлетворил апелляционную жалобу компании «Траверз-Буд» на решение Макаровского районного суда Киевской области от 6 декабря 2012 года по иску Казанцева А.М.

Согласно вступившему в законную силу решению Апелляционного суда г. Киева, ранее заключенный договор купли-продажи земельного участка между ООО «Траверз-Буд» и Казанцевым А.М., а также ранее заключенный договор поручения между ООО «Траверз-Буд» и Казанцевым А.М. признаны действительными.

Кроме этого, согласно указанному решению суда Казанцеву А.М. отказано в истребовании с ООО «Траверз-Буд» денежных средств, уплаченных согласно вышеприведенных договоров.

Компания «Траверз-Буд» управляет строительством коттеджного городка «Олимпик-Парк». Коттеджный поселок Олимпик-Парк» строится на 19-м километре автотрассы «Киев-Житомир» (в районе с. Березовка Макаровского района): на участке площадью 290 га возводится 1030 коттеджей и комплекс объектов бытовой инфраструктуры.

В 2011 году компанией «Траверз-Буд» реализован большой объем работ в коттеджном поселке «Олимпик-Парк»:

- достроено 32 коттеджа, которые готовы к передаче владельцам;

- проведена ревизия сетей водоснабжения и канализации, заменены вышедшие из строя узлы и агрегаты;

- на 100 гектарах приведены в рабочее состояние сети канализации и водоснабжения, запущена в работу артезианская скважина глубиной 20 метров;

- для домов первой очереди выполнена подводка воды и водоотвода;

- смонтировано 270 метров газопровода, построен газораспределительный пункт, в котором имеются узел учета газа, оборудование для контроля за объемом потребления газа;

- смонтирована СКУ (сборка кабельная универсальная), благодаря которой к снабжению электроэнергией в ближайшее время будут подключены построенные в «Олимпик-Парке» коттеджи.

Компания «Траверз-Буд» обращает внимание инвесторов коттеджного поселка «Олимпик-Парк» на то, что решение Апелляционного суда г. Киева от 8 февраля 2012 года будет способствовать успешному завершению строительства первой очереди поселка, окончанию монтажа сетей и коммуникаций, запуску их в работу на постоянной основе. Решение суда создает необходимые предпосылки для предотвращения действий по дестабилизации обстановки вокруг «Олимпик-Парка», а также защищает коттеджный поселок от попыток рейдерского захвата.