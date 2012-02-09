84% украинцев поддерживают запрет на курение в закрытых общественных помещениях - опрос

Киев. 9 февраля. УНИАН. 84% украинцев поддерживают законопроект о полном запрете на курение в большинстве закрытых общественных помещений.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО, представляя результаты опроса украинцев относительно запрета курения в закрытых помещениях на всех рабочих местах, включая кафе, бары и рестораны.

По поводу других результатов исследования он отметил, что большинство тех, кто курит ежедневно, также поддерживают принятие такого законопроекта.

Высокий уровень поддержки бездымных помещений зафиксирован во всех регионах страны. Наибольший - на востоке и севере – 88%, наименьший – на западе – 78%. Законопроект поддерживают 92% женщин и 76% мужчин.

Законодательство о полном запрете курения в ресторанах и кафе поддерживают 77% населения, в барах – 74%.

В целом 91% украинцев признает пассивное курение вредным для здоровья: 35% украинцев сильно беспокоит, когда их обкуривают, 31% - достаточно сильно, 16% - лишь немного и 17% - совсем не беспокоит.

83% украинцев считают, что право клиентов и работников дышать чистым, свободным от дыма воздухом, в частности, в ресторанах, барах и кафе, стоит выше, чем право курильщиков курить там. Право курильщиков загрязнять воздух токсичными веществами табачного дыма ставят выше только 8% украинцев.

В свою очередь руководитель отдела неинфекционных заболеваний Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Наталия КОРОЛЬ отметила, что ежегодно на планете от болезней, вызванных пассивным курением, умирает около 600 тыс. чел.

“Это видимость и полумеры, когда мы кафе, бар или ресторан делим 50 на 50 для курящих и некурящих”, – сказала она и отметила, что подобные запреты на курение в общественных местах в результате заставляют курильщиков бросить эту вредную привычку.

Координатор коалиции “За свободную от табачного дыма Украину” Анна ГОПКО сказала, что в 2011 году ВОЗ обнародовала Третий отчет о глобальной табачной эпидемии. В соответствии с этим отчетом, Украина вышла из ТОП-5 стран мира, где проживает наибольшее количество курильщиков, заняв 24-е место.

Она напомнила, что во Всемирный день отказа от курения, 17 ноября 2011 года, 12 народными депутатами разных политических сил был зарегистрирован антитабачный законопроект №9474 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий)”.

Законопроект был внесен по исполнение условий Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. В случае принятия законопроекта все заведения культуры и спорта, а также закрытые помещения кафе, баров, ресторанов будут на 100% свободными от табачного дыма.

Председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, которая была одним из инициаторов законопроекта, подчеркнула, что ежегодно на планете от болезней, связанных с употреблением табака, умирает около 5 млн. чел.

Она отметила, что в канун Евро-2012 принятие соответствующего законопроекта является очень важным шагом, ведь одним из требований УЕФА является запрет на курение на стадионах.

***Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу организации Quirk Global Strategies. Общенациональный опрос 1000 взрослых украинцев старше 18 лет, выбранных случайно, проводился с 27 ноября по 7 декабря 2011 года. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает +/- 3,2% (без учета дизайн-эффекта).