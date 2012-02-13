Эксперты считают создание трехстороннего газотранспортного консорциума оптимальным

Киев. 13 февраля. УНИАН. Члены Экспертного совета по вопросам развития газовой промышленности и рынка природного газа Украины считают, что создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и ЕС является наиболее оптимальным вариантом.

Такое мнение украинские энергетические эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам секретаря Экспертного совета, генерального директора ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонида УНИГОВСКОГО, украинские подземные хранилища газа (ПХГ) являются достаточно важной составляющей энергобезопасности Европы.

«На наш взгляд, наиболее эффективным инструментом для реализации этих перспектив является создание трехстороннего консорциума. Консорциум, в который могут входить с одной стороны российский «Газпром», с другой стороны – это европейские газовые трейдеры и безусловно украинская компания», – сказал он.

Президент Украинской нефтегазовой академии, бывший заместитель министра топлива и энергетики Богдан КЛЮК также подчеркнул важность создания трехстороннего газотранспортного консорциума.

«Реконструкция хранилищ газа может дать возможность отбора газа в пиковое время, при нормальной реконструкции, до 600 млн. куб. м. Но здесь необходима серьезная реконструкция, серьезные инвестиции. И если будет создан трехсторонний консорциум, то будут вложены соответствующие инвестиции. Эту работу необходимо проводить и она даст нормальный экономический и народнохозяйственный эффект», – сказал Б.КЛЮК.

В свою очередь, как отметил экс-директор ДК «Укртрансгаз» Ярослав МАРЧУК, «сегодня действительно нужна консолидация сил: и европейских компаний, которые обеспечивают транспортировку газа потребителям в Европе; украинской компании-собственника этого комплекса (газотранспортная система Украины – УНИАН) и тех, кто сегодня имеет достаточно природного газа».

Напомним, Украина в переговорах с Россией настаивает на создании трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и управлению ГТС. Россия пока не поддерживает такой вариант, настаивая на двустороннем (Украина, РФ).

В ЕС поддерживают идею трехстороннего консорциума и ожидают согласия на это со стороны России.