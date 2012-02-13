Пострадавшие инвесторы «Олимпик-Парка» просят Президента взять под контроль их дело

Киев. 13 февраля. УНИАН. Пострадавшие инвесторы, вложившие средства в строительство домовладений в коттеджном городке «Олимпик-Парк» (с. Березовка Макаровского района Киевской области), просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА помочь защитить их права.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правозащитного движения «Взаимопомощь» Виктор МЕДВEДЬ.

«Только Президент может взять дело под контроль и не допустить коррупционных решений», - сказал он.

В.МЕДВEДЬ отметил, что на прошлой неделе Апелляционный суд Киева не удовлетворил иск инвестора «Олимпик-Парк» Александра КАЗАНЦЕВА о возмещении инвестиций в строительство коттеджа в связи с невыполнением обязательств застройщиком, отменив решение суда первой инстанции. При этом исполнительная служба Печерского района Киева сняла арест с имущества организаторов проекта «Олимпик-Парк», который был наложен в обеспечение исков пострадавших инвесторов проекта.

«Сегодня мы видим, что органы государственной власти, а, конкретнее, Апелляционный суд города Киева и органы исполнительной службы, а конкретно, Печерской исполнительной службы, работают не на интересы граждан, не на исполнение законов, а на интересы миллиардеров», - сказал он.

По мнению В.МЕДВEДЯ, судья, принявший данное решение, незаконно занимает свою должность.

«Сегодня мы подготовили обращение в Верховную Раду Украины с целью того, чтобы ВР и Высший совет юстиции рассмотрели вопрос и уволили судью, поскольку он был назначен на должность судьи с нарушением норм действующего законодательства», - сказал он.

В свою очередь глава общественной организации «Олимпик-Парк» Олег ХАВРУК отметил, что считает решение суда незаконным.

«Мы, как граждане Украины, имеем право на защиту своих имущественных интересов. К сожалению, наши интересы полностью игнорируются, законы также фактически игнорируются, потому что эти решения, которые принимаются сейчас Апелляционным судом, исполнительной службой, нельзя назвать законными», - сказал он.

Инвестор «Олимпик-парка» Сергей САЦЮК добавил, что если до решения суда инвесторы понимали, что находились в правовом поле, после решения суда «все очень резко изменилось».

«Мы теперь все чувствуем себя выброшенными из того правового поля, в котором мы находились. И государство подталкивает нас к каким-то другим неправовым действиям. Мы будем думать о том, каким путем сейчас нам защитить свои права», - отметил он.

По словам В.МЕДВEДЯ, инвесторы надеются на правовое урегулирование ситуации, но планируют продолжать проводить пикеты в защиту своих прав. Он также сообщил, что на решение Апелляционного суда Киева подана кассационная жалоба.

«Если государство вмешается в этот процесс и закроет коррупционные механизмы принятия судебных решений и исполнительной службы, то тогда у всех остальных есть шанс вернуть свои деньги и заселиться в жилье», - сказал он.

Глава движения призвал граждан не инвестировать в жилье на этапе строительства. А для тех, кто все-таки намерен это сделать, он порекомендовал страховать строительство, а также проверять наличие финансовой лицензии на привлечение средств.

Как сообщал УНИАН, более 30 инвесторов, вложивших средства в строительство коттеджей в коттеджном поселке «Олимпик-Парк» (с. Березовка Макаровского района Киевской области), через суд пытаются вернуть деньги из-за невыполнения застройщиком своих обязательств.

Справка УНИАН. Коттеджный поселок «Олимпик-Парк» расположен в Макаровском районе Киевской области (19 км от Киева по Житомирской трассе). Проект предусматривает строительство 1030 коттеджей площадью 150-350 кв. м с прилегающими земельными участками в 15-35 соток, а также объектов бытовой инфраструктуры на участке площадью 290 га.

Ранее планировалось ввести первую очередь комплекса к концу 2008 года, в 2009 году сроки ввода были перенесены на август 2010 года.

8 февраля т.г. генеральный директор проекта «Олимпик-Парк» Василий РОЗЖИВИН сообщил, что первую очередь коттеджного городка «Олимпик-Парк» из 146 домовладений планируется ввести в эксплуатацию до конца 2012 года.