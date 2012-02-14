III Международный салон «Модна лялька»

13:31, 14 февраля 2012
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III Международный салон «Модна лялька»,

V Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»

24 - 26 февраля 2012г., Киев.

Организатор - редакция журнала «Модный журнал».

Торжественное открытие выставки состоится 24 февраля в 12.00.

Для посетителей выставка будет открыта:

24 и 25 февраля с 10 до 19 часов,

26 февраля – с 10 до 17 часов.

Место проведения - Международный выставочный центр,

г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 1

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Салон «Модна лялька» и выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров»  соберут на своей площадке известных украинских и европейских художников, дизайнеров, мастеров бисероплетения, вышивки, батика и  других видов современного хобби и декоративно-прикладного искусства, компании и магазины товаров для творчества.

В этот раз «Модна лялька» представит работы более 100 художников- кукольников из

Украины, Германии, Италии, Голландии, России, Грузии, Белоруссии, Молдавии

.

В экспозиции авторские коллекционные куклы, мишки Тедди, уникальные игрушки.

Киевский муниципальный академический театр кукол представит театральные планшетные куклы, куклы марионетки, созданные художниками театра.

Состоится презентация новой книги «Основы моделирования игрушки».

Автор- Оксана Скляренко

- Тедди- мастер, преподаватель, призер международных конкурсов (США, Тайвань), член жюри международных конкурсов, автор первого в Украине  пособия по созданию Тедди и моделированию игрушки (Киев, Украина).

Международное жюри подведет итоги конкурса «Модна лялька-3», участниками которого являются 35 украинских художников.

Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров, которые поделятся своими секретами на мастер- классах и мастер- шоу. Там можно будет не только получить знания по определенному виду рукоделия, но и собственноручно изготовить предложенное изделие.

Тематика мастер- классов: лепка авторской куклы, пластилиновые игрушки, миниатюрная скульптура, технология «лэмпворк» (изготовление бус из стекла), плетение фриволите, роспись тканей, вышивка бисером, техника гильоширования, создание аксессуаров для кукол из дерева, кожи, металла. Подробно с программой мастер-классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки.

http://modnalyalka-3.jimdo.com

http://www.biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov_kykla/

Финальную часть V международного конкурса «Волшебный бисер» представят 25 дизайнеров из Украины, России, Польши и Германии.

Посетители выставки смогут увидеть более 70 эксклюзивных конкурсных работ. Работы победителей  конкурса будут экспонироваться на выставке в США.

В программе показы коллекций дизайнерской бижутерии, выступления творческих коллективов.

Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».

Организатор салона и выставки «Модный журнал».

Это ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, конкурсы и выставки.

Контактная информация:

телефон +380 68 358 35 50

факс 044 559 56 45 

e-mail  fairybeads@mail.ru

корпоративный сайт http://www.biserknitting.com

контактное лицо для СМИ Шуманский Юрий Викторович

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