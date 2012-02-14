III Международный салон «Модна лялька», V Международная выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров» 24 - 26 февраля 2012г., Киев. Организатор - редакция журнала «Модный журнал». Торжественное открытие выставки состоится 24 февраля в 12.00. Для посетителей выставка будет открыта: 24 и 25 февраля с 10 до 19 часов, 26 февраля – с 10 до 17 часов. Место проведения - Международный выставочный центр, г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 1 .

Салон «Модна лялька» и выставка рукоделия и творчества «Золотые руки мастеров» соберут на своей площадке известных украинских и европейских художников, дизайнеров, мастеров бисероплетения, вышивки, батика и других видов современного хобби и декоративно-прикладного искусства, компании и магазины товаров для творчества.

В этот раз «Модна лялька» представит работы более 100 художников- кукольников из Украины, Германии, Италии, Голландии, России, Грузии, Белоруссии, Молдавии .

В экспозиции авторские коллекционные куклы, мишки Тедди, уникальные игрушки.

Киевский муниципальный академический театр кукол представит театральные планшетные куклы, куклы марионетки, созданные художниками театра. Состоится презентация новой книги «Основы моделирования игрушки». Автор- Оксана Скляренко - Тедди- мастер, преподаватель, призер международных конкурсов (США, Тайвань), член жюри международных конкурсов, автор первого в Украине пособия по созданию Тедди и моделированию игрушки (Киев, Украина).

Международное жюри подведет итоги конкурса «Модна лялька-3», участниками которого являются 35 украинских художников.

Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров, которые поделятся своими секретами на мастер- классах и мастер- шоу. Там можно будет не только получить знания по определенному виду рукоделия, но и собственноручно изготовить предложенное изделие.

Тематика мастер- классов: лепка авторской куклы, пластилиновые игрушки, миниатюрная скульптура, технология «лэмпворк» (изготовление бус из стекла), плетение фриволите, роспись тканей, вышивка бисером, техника гильоширования, создание аксессуаров для кукол из дерева, кожи, металла. Подробно с программой мастер-классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки.

http://modnalyalka-3.jimdo.com

http://www.biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov_kykla/

Финальную часть V международного конкурса «Волшебный бисер» представят 25 дизайнеров из Украины, России, Польши и Германии.

Посетители выставки смогут увидеть более 70 эксклюзивных конкурсных работ. Работы победителей конкурса будут экспонироваться на выставке в США.

В программе показы коллекций дизайнерской бижутерии, выступления творческих коллективов.

Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».

Организатор салона и выставки «Модный журнал». Это ежемесячное издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, конкурсы и выставки.

Контактная информация: телефон +380 68 358 35 50 факс 044 559 56 45 e-mail fairybeads@mail.ru

корпоративный сайт http://www.biserknitting.com

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