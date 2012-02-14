Эксперты призывают внести изменения в законодательство с целью «сделать невозможными публикации порнографических и глубоко аморальных произведений»

Киев. 14 февраля, УНИАН. Необходимо внести изменения в законодательство с тем, чтобы «сделать невозможными публикации порнографических и глубоко аморальных произведений». Об этом заявил председатель совета директоров Института политических социологических и маркетинговых исследований Владимир БОНДАРЕНКО на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В.БОНДАРЕНКО подчеркнул, что его обращение к прессе и к народным депутатам Украины по поводу ряда произведений Юрия ВИННИЧУКА «пытались политизировать». В.БОНДАРЕНКО заверяет, что ни о какой политике не идет речь. «Этот человек (речь идет о Ю.ВИННИЧУКЕ - УНИАН), как и издатели подобных произведений КАПРАНОВЫ, просто порочат современную украинскую литературу», - заявил В.БОНДАРЕНКО.

По его словам, необходимо ограничить доступ подобной литературы «студенчеству, школам, чтобы душа не мелела».

В.БОНДАРЕНКО остро раскритиковал братьев КАПРАНОВЫХ за издание книг “Вечер иронической поэзии” и “Ночь эротической поэзии”. В.БОНДАРЕНКО обвинил опубликованного в этих изданиях литератора Михаила КАРПОВОГО в том, что «он пишет «некрофильские», глубоко аморальные стихотворения наподобие «Дед Мороз и зайка» и «Бабушкина собачка». При этом он выразил предположение, что «литератор Михаил КАРПОВЫЙ является литературной мистификацией и под этим псевдонимом пишет кто-то из братьев КАПРАНОВЫХ».

В свою очередь, председатель общественной организации «Народный собор» Игорь ДРУЗЬ считает творчество Ю.ВИННИЧУКА «опасным». «Это абсолютно сельский эпатаж, который расшатывает психику, особенно детей», - считает И.ДРУЗЬ. По его словам, «следует ввести жесткую цензуру на всю эту гадость».

Он отметил, что ОО «Народный собор» считает, что Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали в ситуации с Ю.ВИННИЧУКОМ заняла «нездоровую позицию». «Мы ждем от нее цензуры, нужна цензура, которая бы раз и навсегда пресекала это», - добавил он. По его словам, Комиссия по вопросам защиты общественной морали «занимает слишком либеральную позицию».