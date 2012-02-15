Киев. 15 февраля, УНИАН. В УНИАН презентован научно-практический комментарий к Закону Украины “О выборах народных депутатов Украины”.

Кандидат юридических наук, профессор права, народный депутат Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины Виктор МУСИЯКА во время презентации научно-практического комментария к Закону Украины “О выборах народных депутатов Украины”, соавтором которого он является, отметил, что политические силы, находящиеся в парламенте Украины, в значительной мере сделали закон о выборах депутатов таким, что “может им помочь сохранить, как минимум, эту власть, если не увеличить представительство в ней”.

По его словам, в принятом парламентом Украины в ноябре 2011 года законе о выборах “есть целый ряд положений, которые вызывают в обществе ожидания - либо позитивные, либо, к сожалению, в значительной мере негативные”.

В.МУСИЯКА отметил, что в том случае, если законодатели захотят усовершенствовать данный закон, то “они смогут в комментариях немало интересных для них идей почерпнуть”. “Можно не соглашаться с какими-то нашими авторскими интерпретациями закона, но там немало полезного и интересного”, - добавил он. При этом эксперт отметил, что прокомментирован не только Закон “О выборах народных депутатов Украины”, “но и масса положений других законов, касающихся тех или иных положений этого закона”.

В.МУСИЯКА подчеркнул, что сейчас много будут говорить о том, что “парламент либо сам придет к изменению закона, либо это произойдет по решению Конституционного Суда Украины, который возложит на парламент обязанность привести в соответствие с решением КСУ положения закона, которые определят как неконституционные”. Он отметил, что в закон о выборах депутатов была с самого начала заложена “неконституционная норма” относительно избрания одновременно одного человека и в мажоритарном округе, и по списку партии, потому что человек дважды баллотируется, и это нарушает права других лиц. По его словам, еще одним “неконституционным положением” закона является порядок формирования окружных и участковых избирательных комиссий.

В.МУСИЯКА не исключает, что может быть представление в КСУ относительно неконституционности, в частности, этих норм закона, но оно не будет рассматриваться до начала избирательной кампании, а будет отложено КСУ “в шкаф, в очередь, и будет вытянуто это представление где-то во время избирательной кампании, и вот тогда у нас может возникнуть очень неприятная ситуация, и я не хочу даже прогнозировать, чем это все может закончиться, и какие последствия могут быть”. “Мы уже видели решение Конституционного Суда относительно Конституции, и здесь тоже могут быть интересны решения”, - добавил он.

На уточняющий вопрос УНИАН, возможен ли вариант, что власть, при неблагоприятных для себя возможных результатах выборов, обратится в КСУ по поводу неконституционности всего закона и выборы будут сорваны, В.МУСИЯКА отметил, что это один из вариантов. “Я не исключаю, что наш КСУ может признать так, как Конституцию признал неконституционной, и этот закон”, - отметил он. При этом добавил: “Я не исключаю, что в документ закладывалось сознательно положение явно неконституционное (речь идет о возможности баллотирования одного человека и по округу, и по списку партии - УНИАН) с целью использовать его в соответствующий момент”.

Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, доцент факультета законодательных наук Национального университета “Киево-Могилянская академия” Владимир СУЩЕНКО, также один из соавторов Комментария, отметил, что важной составляющей этого труда является “выражение правовой позиции, а не политической, незаангажированной, исходя из своего профессионального жизненного опыта”. Он отметил, что сейчас уже распространяется информация о возможных изменений, которые якобы готовятся к этому закону, поэтому если это будет готовиться, то данный Комментарий будет полезным, в частности, для народных депутатов. “И идеи могут быть творчески использованы и применены”, - добавил он. По его словам, важно, чтобы был усовершенствован избирательный процесс.

Доктор философии в отрасли права, доцент кафедры финансового и банковского права Института права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers Алексей ГОНЧАРУК отметил, что группа научных работников, юристов “попробовала независимо и профессионально прокомментировать то, что приняли народные избранники”. Он отметил, что научно-практический комментарий к Закону Украины “О выборах народных депутатов Украины - “это не столько коммерческий, сколько социальный проект”. По его словам, “еще будут и семинары, и брошюры, будем пытаться, возможно, даже идти в люди и что-то кому-то объяснять, доказывать, потому что выход из ситуации, которая сегодня сложилась в стране, мы видим лишь через повышение культуры населения, ведь никто, кроме нас самих, не поможет нам избрать новую власть”. При этом уточнил также: “Какие бы мы механизмы не выписывали, но если мы сами в последний момент пошли и продались за гречку, то никакие механизмы нам не помогут”.

А.ГОНЧАРУК сообщил, что Комментарии вышли тиражом 1000 экземпляров и их можно заказать через Интернет или приобрести в магазинах Киева.