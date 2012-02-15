Количество МАФов в Киеве с 2008 г. выросло в четыре раза - представитель общественной организации

Киев. 15 февраля. УНИАН. Количество малых архитектурных форм (МАФ) в Киеве с 2008 г. возросло вчетверо - с 5 до 20 тыс.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН глава ВОО "Трудовое содружество" Лалита КАРТОЗИЯ.

При этом, по ее словам, прежде всего речь идет о расширении бизнеса собственников, владеющих сетями из десятков МАФов. По мнению главы ВОО "Трудовое содружество", можно говорить о целенаправленной политике в поддержку крупного бизнеса, проводимой как представителями киевского городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, так и теперешними киевскими властями. "Малый бизнес фактически вытеснен из этой сферы", - отметила она.

Так, по словам Л.КАРТОЗИЯ, Киевский совет 26 января т.г. принял решение "О некоторых вопросах осуществления предпринимательской деятельности во временных сооружениях", в соответствии с которым при уплате суммы ориентировочно в размере от 18 до 23 тыс. грн. можно будет получить разрешение на установку МАФОв в любом подходящем для их собственников месте. "Хоть на дороге теперь устанавливайте", - отметила она. При этом, полагает глава ВОО "Трудовое содружество", данную сумму скорее смогут заплатить собственники, владеющие сетью МАФов, чем владельцы отдельных киосков.

По словам народного депутата Украины Ксении ЛЯПИНОЙ, данное решение Киевсовета скорее всего спровоцирует новую волну установки МАФов в столице, однако при этом еще более искривит правовое поле, в котором они работают. Так, по информации народного депутата, данным решением, как и предыдущими решениями Киевсовета, абсолютно не регулируется вопрос эксплуатации земельных участков, на которых располагаются МАФы. Таким образом, городские власти и контролирующие органы в любое время смогут поднять вопрос о демонтаже тех или иных МАФов, что в свою очередь вносит коррупционную составляющую в отношения между собственниками МАФов и представителями городских властей, считает К.ЛЯПИНА. Выходом из создавшейся ситуации она видит оформление земельных отношений в столице в соответствии с нормами Земельного кодекса, в частности заключение по МАФам договоров аренды на эксплуатируемые ими земельные участки. К.ЛЯПИНА также заявила, что обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением об отмене решения Киевсовета от 26 января т.г.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет своим решение от 26 января т.г. разрешил владельцам существующих в столице малых архитектурных форм работать до конца года при условии заключения договоров об уплате паевого участия в содержании объектов благоустройства Киева.