Мэр Южноукраинска заявляет о попытке незаконного устранения его с должности

Киев. 17 февраля. УНИАН. Городской голова города Южноукраинск Николаевской области Андрей СТУЛИН обвиняет депутата от Партии регионов в подготовке его незаконного устранения с должности мэра.

Об этом А.СТУЛИН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Известному в городе депутату от фракции Партии регионов поставлена задача, и он ее выполняет. Он беседует лично с каждым депутатом: кому-то предлагает материальное вознаграждение, кому-то угрожает, но идет конкретный сбор голосов (за отставку). Результаты этой работы, которая уже проводится больше двух недель, мы увидим 22 февраля (на сессии горсовета – УНИАН)", - сказал А.СТУЛИН.

В свою очередь, заместитель городского головы г. Южноукраинск Юрий КУРИШКО добавил, что этот же депутат городского совета неоднократно предлагал А.СТУЛИНУ добровольно написать заявление об уходе с должности мэра города. "Но реальных результатов эти предложения не принесли", - отметил он.

А.СТУЛИН связывает попытки устранения его с должности с парламентскими выборами, которые пройдут в Украине в октябре этого года. "Перед выборами независимая команда не нужна на территории Николаевской области, поэтому поставлена задача любым способом убрать меня, и соответственно тех, кто вместе со мной работают, чтобы на выборах не было проблем. Во время выборов мэры городов должны быть абсолютно послушными людьми. Скажу честно, я никогда никому не дам фальсифицировать выборы, мою позицию знают, и в этом состоит вся проблема", - пояснил мэр Южноукраинска.

"Если есть возможность у вышестоящей власти Украины вмешаться в ситуацию и исправить эту ситуацию, я абсолютно не откажусь от такой помощи", - подчеркнул он.

А.СТУЛИН напомнил, что во время вступления в должность городского председателя давал клятву общине города отказаться от политики и заниматься решением городских проблем. "Я всем обещал, что политикой заниматься не буду, буду заниматься городским хозяйством. Поэтому я просил всех не мешать и сконцентрироваться на проблемах города", - заявил мэр Южноукраинска.