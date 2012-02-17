Червоненко представил команду Dream Team Ukraine, которая будет представлять Украину на ралли мирового уровня

Киев. 17 февраля. УНИАН. Основатель серии ралли CRCI, последний чемпион СССР по авторалли и чемпион Украины по ралли в 2011 г. в абсолютном зачете Евгений ЧЕРВОНЕНКО официально представил команду Dream Team Ukraine, которая будет представлять Украину на международных соревнованиях по ралли мирового уровня.

Представление команды состоялось на пресс-конференции в УНИАН.

Е.ЧЕРВОНЕНКО представил первых пилотов Dream Team Ukraine: Александра САЛЮКА-младшего, Алексея ТАМРАЗОВА и Виталия ПУШКАРЯ. Он лично будет среди вторых пилотов, среди которых Павел ЧЕРЕПИН, Иван МИШИН, Николо АРЕНА (Италия).

“Каждый из них имеет за плечами яркие победы, тяжелые поражения, опыт, желание учиться, развиваться и быть лучшим. А значит все они составят достойную конкуренцию известным пилотам мирового уровня”, - заявил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как подчеркивалось на пресс-конференции, впервые в истории СНГ и интерконтинентального первенства IRC команда Украины будет бороться за места в Кубке Мира и примет участие в серии поддержки IRC Chervonenko Rally Challenge International (CRCI), которая является первым Открытым Чемпионатом Украины по ралли с проведением этапа в Европе.

На пресс-конференции также представили календарный план соревнований Dream Team Ukraine, согласно которому в этом году команда будет представлять Украину на соревнованиях по ралли, в частности, в Португалии, Испании, Венгрии, Бельгии, Румынии, Чехии, Болгарии, Италии, на Кипре.

Также Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что при поддержке Федерации работодателей Украины и банка “Недра” на территории Крыма и Карпат состоятся соревнования серии Switch on Ukraine нового проекта CRCI.

“Мы хотим организовать движение, при котором любой работодатель или автолюбитель, что почти одно и то же, смог бы приехать и ощутить энергетику автогонок в роли зрителя, участника или судьи, просто найти друзей”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он также отметил, что реакция IRC и Eurosport на создание Dream Team Ukraine и ее участие в мировых соревнованиях была очень позитивной.

“Я счастлив, что мой старый друг, чемпион мира по ралли и депутат Европарламента Аре ВАТАНЕН согласился передавать украинским спортсменам свой бесценный опыт в проекте Dream Team Ukraine. Так, отныне мы можем так же достойно, как и братья КЛИЧКИ в боксе или, например, Андрей ШЕВЧЕНКО в футболе, представлять наше государство мировому автоспортивному сообществу. Мы ставим высокую планку и готовы много и настойчиво работать, чтобы достичь желаемой цели. И я уверен, что в конце сезона 2012 Украина сможет нами гордиться”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что проект Dream Team Ukraine является также социально-политическим, поскольку одной из задач для ребят-автогонщиков станет формирование позитивного имиджа Украины за рубежом.