Уполномоченный Президента по правам ребенка призвал руководителей телеканалов увеличить количество детских программ
Киев. 20 февраля. УНИАН. Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО по поручению главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА обратился к руководителям телеканалов с призывом увеличить количество и улучшить качество детских программ.
Об этом говорится в открытом письме Уполномоченного Президента, обнародованном им на пресс-конференции в УНИАН.
«Президент Украины обращает внимание руководителей телеканалов на необходимость увеличения количества и улучшения качества детских программ и телепродукта, который предлагается детям для просмотра», – говорится в открытом письме.
В обращении приведены данные мониторинга Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии детского теле- и радиовещании в нашем государстве.
Согласно данным мониторинга, общий объем лицензированного детского вещания на сегодняшний день составляет в Украине меньше 5% от общего объема суточного вещания общенациональных телеканалов. Кроме того, много детских передач не имеют постоянного места в сетке вещания и транслируются в неудобное для своей аудитории время.
«За период мониторинга не были зафиксированы тенденции к увеличению объемов передач и программ, рассчитанных на детскую аудиторию, а также тематических телерадиопрограмм, предусмотренных Указом Президента «О вопросе обеспечения реализации прав детей в Украине» от 16 декабря 2011 года», – отметил Ю.ПАВЛЕНКО в своем письме.
Уполномоченный Президента также обратил внимание на тот факт, что в эфире отечественных телеканалов преобладают развлекательные программы, художественные фильмы и реалити-шоу, которые пропагандируют негативное, аморальное поведение, содержат грубую лексику и сцены насилия, что является потенциально угрожающим для здорового развития и становления ребенка.
«Телевидение должно быть «дружественным» к ребенку, способствовать его всестороннему развитию, поощрять к здоровому способу жизни, учебе и общению, пропагандировать семейные ценности», – отметил в письме Уполномоченный Президента по правам ребенка.
Ю.ПАВЛЕНКО также пригласил руководителей телеканалов к сотрудничеству с межведомственной рабочей группой по разработке и внедрению национальной системы отметок для защиты детей от информации, которая может вредить их здоровью и развитию. (По поручению Президента, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания создал рабочую группу 8 февраля 2012 года, в ближайшее время группа начнет свою деятельность).