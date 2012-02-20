Представители курдов в Украине призывают общественность поддержать освободительное движение курдского народа

Киев. 20 февраля. УНИАН. Ассоциация курдских общественных организаций «Мидия» призывает общественность и руководство Украины поддержать национально-освободительное движение курдского народа и выступить за освобождение основателя и руководителя крупнейшей курдской повстанческой организации — Курдской рабочей партии Абдуллы ОДЖАЛАНА.

Об этом президент Ассоциации курдских общественных организаций «Мидия» Георгий ГАСАНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Курдистан и курды. Положение курдского народа в мире».

«Нам небезразлична судьба нашего лидера и мы обращаемся ко всем гражданам Украины, правительству Украины с просьбой поддержать движение сопротивления курдского народа»,- сказал он.

Г.ГАСАНОВ также призвал международные организации и правозащитные организации Украины «быть солидарными с курдским народом». Он напомнил, что на сегодняшний день в мире проживает 40 млн. курдов, которые не имеет своего государства.

«ОДЖАЛАН более 30 лет посвятил борьбе за предоставление политических и демократических прав родному народу и является общепризнанным лидером курдского народа. Курды связывают свои надежды с идеями ОДЖАЛАНА»,- сказал Г.ГАСАНОВ.

Он считает недопустимыми обвинения участников курдского движения сопротивления в терроризме.

«Мы хотим объединить курдов и иметь свою независимость», - подчеркнул Г.ГАСАНОВ.

По его словам, в Украине проживает более 25 тыс. курдов.

*** А.ОДЖАЛАН в 1974 году организовал политическую группу, первоначально левого, социалистического направления, но с национальным уклоном, которая в 1978 году оформилась под названием Рабочая партия Курдистана. Незадолго до военного переворота в Турции в 1980 году А.ОДЖАЛАН эмигрировал в Сирию, где организовал боевые отряды и c 1984 года начал боевые действия против Турции под лозунгом независимости Курдистана.

15 февраля 1999 года А.ОДЖАЛАН был похищен спецслужбами Турции и помещен в турецкую тюрьму на острове Имралы в Мраморном море. А.ОДЖАЛАН был осужден на казнь, которая позже под давлением мирового сообщества была заменена на пожизненное заключение.