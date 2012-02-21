«Херсонский машиностроительный завод» примет участие в выставке «Золотая осень 2012», которая состоится в Москве.

Об этом сегодня заявила пресслужба НПП «ХМЗ». На выставке будут представлены модели зерноуборочного и рисоуборочного комбайнов украинского производства «Скіф-230 А» и «Скіф-250 Р».

Так же сообщается, что начиная с 27 февраля на Херсонском машиностроительном заводе будет возобновлен производственный процесс, так как получен заказ на изготовление 25 комбайнов «Скіф».

Справка: Научно производственное предприятие «Херсонский машиностроительный завод» создано на базе крупнейшего в СССР производителя техники сельскохозяйственного назначения завода им. Петровского.

В настоящее время ООО НПП «ХМЗ», является единственным в Украине изготовителем сложной сельхозтехники. Основная продукция предприятия: комбайн «Скіф», различных модификаций, предназначенный для уборки пшеница, риса и кукурузы, жатки к комбайнам «Славутич», российским комбайнам Дон-1500Б, Вектор и АCROS.

Так же, завод оказывает услуги по лазерной резке металлов.

Основными потребителями продукции ООО НПП «ХМЗ» являются предприятия агропромышленного комплекса Украины, стран СНГ, Венгрии, Болгарии, Сербии, Черногории и др.