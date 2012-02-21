Решение проблемы компьютерного пиратства в Украине должно стать внеочередной задачей для власти - АПИТУ

Киев. 21 февраля. УНИАН. Решение проблемы компьютерного пиратства в Украине должно стать внеочередной задачей для власти.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).

Так председатель правления АПИТУ Эллина ШНУРКО-ТАБАКОВА отметила, что отсутствие эффективных действий власти, направленных на борьбу с компьютерным пиратством, неоднократно приводило к внесению Украины в список стран с самым высоким уровнем компьютерного пиратства.

По словам Э.ШНУРКО-ТАБАКОВОЙ, игнорирование украинской властью проблемы компьютерного пиратства может привести к санкциями в отношении украинского традиционного экспорта.

«Украина в очередной раз может оказаться в списке тех стран, продукцию которых не хотят принимать на свои рынки развитые страны, в частности, США» - сказала Э.ШНУРКО-ТАБАКОВА.

Кроме того, представители АПИТУ подчеркивают, что компьютерное пиратство сдерживает развитие рынка отечественного программного обеспечения, поскольку делает разработки отечественных программистов неконкурентоспособными, а также приводит к эмиграции квалифицированных IT-кадров.

«Уровень компьютерного пиратства в Украине остается на стабильно высоком уровне на протяжении последних лет и тенденции к снижению этого уровня нет», - отметил юридический представитель Adobe Systems Inc. в Украине Павел МИКОЛЮК.

Он сообщил, что, по данным Международной ассоциации производителей программного обеспечения (IBSA), по итогам 2010 года уровень пиратства в Украине (распространения нелегального программного обеспечения) составил 86% - седьмое место в мире. При этом, по оценкам самой компании Adobe Systems Inc., уровень компьютерного пиратства в Украине составляет 95%.

В свою очередь руководитель отдела интеллектуальной собственности Microsoft Ukraine Юрий ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что если Украина приняла решение двигаться в Европу и строить конкурентоспособную экономику, то она должна понимать, что построить такую экономику без инноваций невозможно. «А создавать инновации без защиты интеллектуальной собственности, которая создается и должна создаваться непосредственно в Украине, нереально, - сказал Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО. - На сегодняшний день не существует эффективных инструментов защиты интеллектуальной собственности в Украине, этих инструментов нет».

В АПИТУ уверены, что планирование и реализация мероприятий, направленных на системное решение проблемы компьютерного пиратства в Украине, является одной из первоочередных задач власти.