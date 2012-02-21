Парламентский клуб Украина-ЕС вводит мониторинг ситуации относительно отказов украинцам в выдаче виз

Киев. 21 февраля. УНИАН. Парламентский клуб Украина-ЕС вводит мониторинг ситуации относительно безосновательных отказов гражданам Украины в выдаче шенгенских виз.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО.

"Мы вводим мониторинг по выполнению визового соглашения. Мы будем отслеживать каждый факт нарушений, дискриминации украинцев по поводу визового режима", - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

В свою очередь, народный депутат Ирина БЕРЕЖНАЯ предложила направлять такую информацию членам Парламентского клуба через социальные сети и при помощи других технических средств.

"Каждое заявление будет изучаться. После этого мы будем делать запросы к нашим европейским коллегам в Европейском парламенте, а они, в соответствии со своим статусом, уже могут обращаться в соответствующие европейские структуры. И, таким образом, уже будет сигнал, на который обязательно будут реагировать", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Парламентский клуб Украина-ЕС (группа друзей Украины) был создан в сентябре 2010 года, но первое заседание группы состоялось 24 мая 2011 года. В состав этой неформальной группы входят депутаты всех политических групп и фракций как Европарламента, так и Верховной Рады Украины.

Группа создана для того, чтобы помочь Украине как можно скорее интегрироваться в ЕС.