Расистские заявления вредят репутации Украины в мире - Гайтана

Киев. 22 февраля. УНИАН. Певица ГАЙТАНА, которая получила право представлять Украину на нынешнем конкурсе “Евровидение”, заявляет, что расистские заявления вредят репутации Украины в мире.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Такие заявления разрушают репутацию Украины в мире”, – подчеркнула ГАЙТАНА.

Певица заверила, что и в дальнейшем будет делать все, чтобы “никто не боялся сюда приезжать, жить здесь, рожать детей”. Она заметила, что многие люди призывают ее обратиться в суд по поводу расистских заявлений в ее адрес, однако певица намерена еще советоваться по этому вопросу. “Все может быть”, – добавила она.

Заместитель гендиректора НТКУ Валид АРФУШ заявил, расистские высказывания могут не только оскорбить, но и стать поводом, чтобы ничего больше не делать. Он напомнил, что НТКУ затребовало от партии “Свобода” извинений за высказывание своего представителя в адрес ГАЙТАНЫ. “Я надеюсь, что найдутся легальные основания запретить “Свободе” принимать участие в выборах”, – также заявил он.

Со своей стороны певица, победительница “Евровидения-2004” РУСЛАНА назвала ГАЙТАНУ своей “сестрой” не только в музыкальном контексте, но и в человеческом. “ГАЙТАНА уже давно должна была поехать на “Евровидение” и победить”, – сказала она. РУСЛАНА добавила, что у ГАЙТАНЫ прекрасный голос и этот голос является украинским. По ее словам, политики, чтобы получить свои дивиденды, наоборот должны были бы поддержать ГАЙТАНУ, вместо этого “наш украинский национальный спорт – это хождение по граблям”.

Как сообщалось, ранее Интернет-издания распространили комментарии представителя партии “Свобода” Юрия СИРОТЮКА о том, что ГАЙТАНА красиво поет, однако она не является представителем украинской культуры, потому Украина в который раз проигрывает.

"Евровидение" должно быть шоу национальных талантов. ГАЙТАНА – это сверхнациональный талант, потому размывается сам смысл конкурса. Лучше было бы, если бы на этот конкурс поехал человек, который представляет именно Украину", - сказал Ю.СИРОТЮК в интервью сайту "Новый регион".

"И миллионы, которые будут смотреть это шоу, увидят, что Украину представляет – условно – человек, не принадлежащий к нашей расе, укоренится понимание, что Украина где-то в далекой Африке", – заявил политик.

В то же время в интервью ВВС Украина Ю.СИРОТЮК назвал ситуацию, возникшей вокруг его заявлений, провокацией.

Он рассказал, что с его слов было взято только мнение о ГАЙТАНЕ, в то время как он подчеркивал непрозрачность национального отбора и то, как, по его мнению, должна презентовать себя Украина на "Евровидении".

Ю.СИРОТЮК также говорит, что журналист интернет-издания обратился за комментарием в связи с проведением в тот день акций "Свободы" против намерений министра образования, науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА сократить в школьных программах количество учебных часов на изучение украинского языка и истории Украины. Однако, говорит Ю.СИРОТЮК, журналист начал настаивать на оценке победы ГАЙТАНЫ в национальном отборе "Евровидения".

"Я понимаю этот конкурс как возможность показать миру, в чем отличие Украины, ее песенной культуры. Это очень хороший промоушн страны. Вспомните РУСЛАНУ - она запела настоящую украинскую песню на европейском уровне и победила. Потому я высказывался не против ГАЙТАНЫ, которая имеет фантастический голос. А о том, что на такие конкурсы должны ехать такие исполнители, как РУСЛАНА, как "Гайдамаки". Мы, кстати, были против того, чтобы Украину несколько лет назад на конкурсе представляла Верка Сердючка, – сказал ВВС Украина Ю.СИРОТЮК.

"Обо мне можно сказать, что я буржуазный украинский националист, но я не расист. Я настаиваю, что в музыке цвет кожи и национальность не имеют никакого значения. Это была реакция не на ГАЙТАНУ, а на принципы отбора, который проводит Национальная телекомпания. Какую, кстати, мы последовательно критикуем не один год", – отметил представитель "Свободы".