Мать двоих обвиняемых во взрыве храма в Запорожье заявляет, что суд не хочет установить истину в деле

Киев. 22 февраля. УНИАН. Мать братьев Сергея ДЕМИНА и Антона ХАРИТОНОВА, обвиняемых во взрыве православного храма в Запорожье, заявляет, что суд не хочет установить истину в деле, отказываясь допросить одного из ключевых свидетелей.

Об этом мать подсудимых молодых людей Ольга ДЕМИНА заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"14 февраля на судебном заседании должна была быть допрошена одна из свидетелей со стороны обвинения, показания которой легли в основу обвинительного заключения. (Этот человек страдает психическим заболеванием и состоит на учете в психоневрологическом диспансере). После того, как она сказала, что те показания, которые она дала на допросе следователям, не соответствуют действительности, что они давались не осознано, и что вопросы содержали уже готовые ответы, судья в присутствии посетителей процесса стал выяснять ее диагноз, какие лекарства принимает, и в результате принял решение не допрашивать свидетеля в суде", - сказала О.ДЕМИНА.

Она выразила уверенность, что "тут на сто процентов видно, что дело построено на подтасованных показаниях, и сейчас суд делает так, чтобы показания этого свидетеля не принимались во внимание".

По словам О.ДЕМИНОЙ, о том, что суд «занял позицию стороны обвинения», говорит и тот факт, что эксперт-взрывотехник, ранее в своем заключении указавший на невозможность изготовить взрывное устройство человеком, не имеющим в этом навыков, на основе одних лишь инструкций, в суде почему-то заявил, что взрывное устройство, взорвавшееся в храме, мог собрать "любой человек со средним уровнем знаний". "Создается впечатление, что в суде происходит сглаживание углов, изъянов следствия, подтасовка материалов, чтобы осудить невиновных", - отметила О.ДЕМИНА.

В тоже время мать подсудимых выразила надежду на то, что в ходе судебного заседания 28 февраля удастся допросить киевского эксперта, проводившего дознание С.ДЕМИНА и А.ХАРИТОНОВА с применением "детектора-лжи", поскольку этот свидетель не являлся на вызовы в процесс и суд принял решение о его принудительной доставке.

Справка УНИАН. 28 июля 2010 года в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье прогремел взрыв, в результате которого пострадало 9 человек, 1 из которых - 80-летняя монахиня от полученных ранений скончалась в больнице.

По факту взрыва и гибели человека следственным управлением ГУ МВД в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по ст.115 ч.2, ст. 15 ч.2, ст. 178, ст.194 ч.2; ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса Украины - "Покушение на умышленное убийство", "Повреждение религиозных сооружений", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва", "Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами".

По подозрении в совершении данного преступления правоохранительные органы задержали трех человек, среди которых двое пономарей храма.