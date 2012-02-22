В Украине из более чем 40 тыс. общественных организаций лишь 15% из них пытаются влиять на власть – Общественная палата

Киев. 22 февраля. УНИАН. Из более чем 40 тыс. существующих в Украине общественных организаций лишь около 15% из них ведут реальный диалог с властью, пытаются влиять на нее и принимают участие в совещательных органах; другие же занимаются волонтерской деятельностью или саморекламой.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель исполкома созданной недавно Общественной палаты Украины Неля ТКАЧУК.

По ее словам, проблема большинства общественных и профессиональных организаций в том, что они пытаются в чем-то противостоять государству, но так и не в состоянии настроить конструктивное сотрудничество как между собой, так и между властью, что и ослабляет их.

"Следовательно, таким образом контроль за действиями власти в Украине является слишком слабым, и для его усиления, создания эффективных условий сотрудничества, конструктивного диалога с властью, контроля над ней по инициативе представителей ряда общественных организаций областей недавно создана Общественная палата Украины, которая ставит целью объединить граждан для удовлетворения и защиты их законных интересов во всех сферах жизнедеятельности", - сказала Н.ТКАЧУК.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины, председатель Общественной палаты Петр ПЕТРИЧЕНКО заметил, что при принятии решений власть должна учитывать опыт неправительственных организаций, поскольку именно они являются посредниками между обществом и властью. "Но в большинстве регионов пришли к руководству общественных советов или люди, лояльные к власти, или делегированные властью, или эти советы возглавили представители власти... Следовательно, создается впечатление, что такое количество существующих в Украине общественных организаций создано властью для контроля над ними или для распыления, нивелировки их реальных действий", - сказал П.ПЕТРИЧЕНКО.

В то же время, по его словам, основные проблемы, стоящие на препятствии эффективному взаимодействию общественных организаций и власти, - это, в первую очередь, нежелание последней в сотрудничестве, непрозрачность ее действий, отсутствие информации о ее решении, имитация социального диалога с общественностью.

"Впрочем, мы все же рассчитываем на то, что власть нас услышит и начнет помогать перестраивать гражданское общество и сотрудничать с ним, а не действовать по принципу "я начальник - ты дурак", - сказал П.ПЕТРИЧЕНКО.