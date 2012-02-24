Назначение Порошенко министром экономики выгодно команде Президента и не выгодно самому Порошенко - политолог

Киев. 24 февраля. УНИАН. Назначение Петра ПОРОШЕНКО министром экономики выгодно команде Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и не выгодно самому П.ПОРОШЕНКО.

Такое мнение президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ выразил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Без сомнения, для В.ЯНУКОВИЧА и его команды это будет плюс, а для П.ПОРОШЕНКО это будет минус, потому что здесь нужно думать еще и о репутационных потерях и объяснять людям, почему ты пошел туда работать», - сказал И.ЖДАНОВ.

По его словам, назначение П.ПОРОШЕНКО усилит любое правительство, потому что он имеет достаточный опыт работы в сфере государственного управления, а также является успешным и эффективным предпринимателем.

«То есть, он знает реальную экономику, и такое сочетание на такой должности (министра экономики – УНИАН) - оно реально добавило бы. Но, с другой стороны, если такое назначение теоретически состоится, то мы понимаем, что оно состоится вне рамок тех координат, в которых до сих пор работала действующая команда Президента», - сказал И.ЖДАНОВ.

Он сомневается, что П.ПОРОШЕНКО дадут возможность работать по своим правилам. «Я думаю, что у команды В.ЯНУКОВИЧА и у П.ПОРОШЕНКО разные группы политической крови: авторитарная и демократическая, поэтому ему будет очень трудно реализовывать свои планы в заданных действующим Президентом рамках… того трогай, того не трогай...», - сказал политолог.

И.ЖДАНОВ сомневается, что в таких условиях П.ПОРОШЕНКО сможет эффективно работать в правительстве.

Научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ считает, что предложение власти назначить П.ПОРОШЕНКО министром экономики является попыткой размыть рамки между разными идеологическими командами, которые, по его словам, в европейских странах чередуются при власти.

«Очень важно, чтобы наши оппозиционеры не поддавались на искушения – я пойду во власть и буду пытаться что-то изменить, поскольку нужно мыслить командами и политическими платформами, как это происходит в западных цивилизованных странах», - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля лидер парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что министром экономического развития и торговли назначен Петр ПОРОШЕНКО.

Позже в тот день премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что предложил кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра экономики.

Вместе с тем указ Президента о назначении П.ПОРОШЕНКО до сих пор не обнародован.