В Академии адвокатуры Украины 26 февраля состоится практико-правовая конференция для начинающих юристов

Киев. 24 февраля. УНИАН. В Киеве в воскресенье, 26 февраля, на базе Академии адвокатуры Украины при поддержке организации "Парк Киевская Русь" состоится практико-правовая конференция для начинающих юристов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент "Парка Киевская Русь" Владимир ЯНЧЕНКО.

В.ЯНЧЕНКО объяснил, что возглавляемая им организация решила оказать поддержку конференции, поскольку главной ее задачей является сохранение культурно-правового наследие, которое сформировалось на территории Украины еще во времена князя Ярослава Мудрого, а также с учетом того, что в этом году будет отмечаться 1530-летие основания Киева, 1150-летие зарождения государства Киевская Русь и 1130-летие провозглашения Киева ее столицей.

"Конференция - это первое событие, с которого мы начнем отмечть эти знаменательные даты. Как известно, первой сводкой законов Киевской Руси была "Русская правда", написанная князем Ярославом Мудрым. И очень важно, чтобы Украина была правовым государством, как завещали наши великие предки", - отметил В.ЯНЧЕНКО.

Он выразил надежду, что практико-правовая конференция обострит внимание молодежи на том, что именно на ней лежит ответственность за сохранение прошлого и строительство будущего.

На конференции выступят выдающиеся известные юристы, которые поделятся опытом построения успешной карьеры и покажут, как производительно применить свои знания на практике.

В свою очередь, управляющий юридической фирмой "Балдинюк и партнеры" Владимир БАЛДИНЮК заметил, что конференция даст возможность молодым юристам ознакомиться с опытом, который приобрели опытные юристы за годы независимости Украины, получить от них практические советы по приобретению первого юридического опыта, первого рабочего места, создание собственных юридических дел и компаний, а также позволит сориентироваться в выборе специализации в той или иной области права.

Юрист Ирина КАЛИНСКАЯ заметила, что на сегодняшний день в Украине нет института, который бы предоставлял молодым юристам возможность приобрести первый практический опыт, как было раньше.

"Такими конференциями мы даем надежду молодежи на то, что мы не бросаем их на произвол судьбы, а всячески поможем им своим опытом", - сказала она.

И.КАЛИНСКАЯ добавила, что на конференции молодые юристы будут иметь возможность получить навыки в судебной риторике и искусстве убеждения.