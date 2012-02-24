Кармазин просит проверить, на каких основаниях привлекались силовики для демонтажа рынка «Юность»

Киев. 24 февраля. УНИАН. Народный депутат Юрий КАРМАЗИН просит провести проверку и выяснить, на каких основаниях при демонтаже киосков на рынке «Юность» были задействованы силовики.

Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Как только это случилось, 20 февраля, сразу на согласительном совете Верховной Рады в присутствии министра юстиции, в присутствии представителей правительства, заявил о том, что случилось и попросил срочно поручить провести проверку, на каких основаниях привлекалось спецподразделение «Беркут», - отметил он.

Как утверждают предприниматели, силовиков совместно с правоохранителями на демонтаже было до 300 человек.

Ю.КАРМАЗИН считает, что привлечение милиции и силовиков является незаконным и не оправданным. Всего, по словам Ю.КАРМАЗИНА, 20 февраля было демонтировано 7 киосков.

Юрист ООО «Ливадия Груп» Елена КОГАНКОВА сообщила, что в понедельник, 20 февраля, руководство рынка обратилось в суд для выяснения ситуации вокруг демонтажа.

«В то же день, 20 февраля 2012 года, был подан иск на незаконные действия Деснянской администрации и органов внутренних дел в Административный суд города Киева. Сейчас там открытое производство», - отметила юрист.

На время производства остановлены действия руководства Деснянской администрации, органов внутренних дел о демонтаже рынка до момента вынесения решения суда.

Е.КОГАНКОВА также сообщила, что при демонтаже киосков на рынке представитель Деснянской районной государственной администрации Киева ссылался на решение президиума Комиссии по вопросам упорядочения размещения временных сооружений (малых архитектурных форм) на территории г. Киева от 2 февраля. Однако, по словам юриста, в перечне МАФов и временных сооружений, обнародованном на сайте Киевской горгосадминистрации, рынка «Юность» нет.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в 06:00 коммунальные службы, согласно предписанию прокуратуры. начали демонтаж киевского рынка «Юность», расположенного на пересечении улиц Миропольской и Шолом-Алейхема.

Как сообщается, коммунальные службы взялись разбирать самовольно установленные торговые сооружения и контейнеры для продажи товаров общественного потребления.

Между работниками "Киевблагоустройство" и торговцами рынка возникли столкновения, в результате которых пострадали несколько человек.

В пресс-службе Деснянской райгосадминистрации сообщили, что проинформировали о решении властей демонтировать сооружения ООО “Ливадия Групп” возле рынка “Юность”.

Соответствующее решение было принято во исполнение распоряжения прокуратуры Киева и требований КП “Водоканал”, поскольку временные торговые сооружения расположены на водопроводе 1200 мм и вообще не имеют разрешительной документации на размещение.