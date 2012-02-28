Янукович поручил не допустить незаконного поглощения “Херсонского машзавода”

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ воспрепятствовать незаконному поглощению комбайностроительного предприятия ООО “Херсонский машиностроительный завод”.

Об этом говориться в поручении президента Украины от 23 февраля 2012 года, копией которого располагает УНИАН.

Этим документом Н.АЗАРОВУ поручено принять предусмотренные законом меры «относительно: недопущения противоправного поглощения и захвата имущества общества с ограниченной ответственностью «Херсонский машиностроительный завод» и других предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере сельскохозяйственного машиностроения». Также главу правительства обязывают активизировать развитие производства сельскохозяйственной техники.

В то же время В.ПШОНКЕ поручено обеспечить «проверку фактов попыток противоправного поглощения и захвата имущества общества с ограниченной ответственностью «Херсонский машиностроительный завод». Кроме того, глава государства предлагает генеральному прокурору обеспечить участие «органов прокуратуры во время рассмотрения судами споров, предметом которых является вопрос признания недействительным мирового соглашения, подписанного 16 июня 2007 года ОАО «Херсонские комбайны».

Напомним, НПП ООО «Херсонский машиностроительный завод» создан на базе крупнейшего в СССР производителя сельхозтехники - завода им. «Петровского». ООО “Херсонский машиностроительный завод” было создано на базе производственных мощностей ОАО “Херсонские комбайны” в 2006 году.

В 2007 году завод был куплен нынешним собственником Александром ОЛЕЙНИКОМ у владельца группы «Интерпайп» Виктора ПИНЧУКА.

После подписания мирового соглашения все активы предыдущего владельца перешли к ООО «НПП «Херсонский машиностроительный завод».

Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”. С 2012 года предприятие полностью перешло на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф».

В декабре 2011 года производственный процесс на ХМЗ был остановлен и все работники предприятия официально отправлены в оплачиваемые отпуска.

14 декабря 2011 года коллегия судей Хозяйственного суда Херсонской области по иску первого заместителя прокурора Херсонской области в интересах государства в лице облуправления Пенсионного фонда Украины отменила решение этого же суда от 25 июня 2007 г. о мировом соглашении между ОАО «Херсонские комбайны», комитетом кредиторов ОАО и ООО «Херсонский машиностроительный завод», который принимал на себя долговые обязательства указанного ОАО.

20 декабря 2011 года работники «ХМЗ» пикетировали Кабинет министров Украины в знак протеста против давления местных органов власти и силовых структур и попыток рейдерского захвата предприятия.

«С 1 декабря завод не работает, все находятся в отпуске за свой счет. До вчерашнего дня мы все принимали участие в акциях протеста возле стен Херсонской облгосадминистрации, а в связи с тем, что обладминистрация не хочет найти с нами общий язык, с сегодняшнего дня работники нашего завода пикетируют Кабинет министров», - сказал директор ООО НПП «ХМЗ» Виктор СЛОБОДЯНЮК.

Юрист предприятия Виктория ШАРОЕВСКАЯ сообщила, что хозяйственный суд Херсонской области признал недействительным мировое соглашение, которое было заключено в 2007 году, и отказал компании, владеющей имущественным комплексом «ХМЗ», в участии в рассмотрении дела в качестве третьего лица. «Суд вынес постановление, которым мировое соглашение признано недействительным. Мы считаем, что это судебное заседание и рассмотрение дела проводились с грубыми нарушениями. Данное постановление сегодня нами оспорено, и оно не вступило в силу», - сказала она.

По словам собственника ООО НПП «ХМЗ» А.ОЛЕЙНИКА, давление на предприятие инициировано структурами, заинтересованными в импорте в Украину комбайнов производства Беларуси и России, которые являются прямыми конкурентами комбайнов производства «ХМЗ».

«Давление усилилось за счет того, что продукт, который мы делали, сегодня превосходит зарубежные аналоги, поэтому затрагивает интересы компании, которая ввозит эту технику в Украину. Интерес мы видим для одних - убрать конкурента с рынка зерноуборочных комбайнов, а для других - это 75 га земли в центре Херсона», - сказал он.

По мнению заводчан, одна из главных целей рейдеров - уничтожение единственного крупного производителя сложной сельхозтехники в Украине. Убрав с рынка отечественного производителя, импортно-ориентированные финансовые группы смогут, отбросив дипломатический этикет, брать руководство страны «за горло» и выбивать для своего бизнеса любые преференции: таможенные льготы, дотации, длинные кредиты, что угодно, хоть принудительный выкуп.

По словам В.СЛОБОДЯНЮКА, «на таможенных терминалах скопилось импортной техники на миллионы долларов. Они ждут, когда нас сломают. Тогда, «украинский» комбайн можно будет «выпускать» в любой велосипедной лавке. Только из отечественного в нем будет бирка - «Зроблено в Україні».

Судебные заседания по апелляции руководства ХМЗ на решение коллегии Херсонского областного хозсуда состоялись в Одесском апелляционном хозяйственном суде 16 января и 2 февраля. Очередное заседание назначено на 28 февраля.