Эксперты намерены обсудить вопросы рынка сельхозземли на конференции 16 марта в рамках выставки «Украина Аграрная 2012»

Киев. 28 февраля. УНИАН. Эксперты аграрной отрасли намерены обсудить вопросы рынка сельскохозяйственной земли на конференции «Агробизнес: рынок сельскохозяйственных земель», которая пройдет 16 марта в Киеве в рамках выставки «Украина Аграрная 2012».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН эксперт в сфере земельного права Виктор КОБЫЛЯНСКИЙ.

Он сообщил, что конференция состоится в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» (бывшая ВДНХ). Планируется, что в конференции примут участие глава Государственного агентства земельных ресурсов Украины Сергей ТИМЧЕНКО, глава комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий КАЛЕТНИК, а также глава совета предпринимателей при Кабмине, президент «Украинской аграрной конфедерации» Леонид КОЗАЧЕНКО. Также на конференцию приглашены народные депутаты и специалисты в отрасли земельно-правовых отношений и в отрасли агробизнеса, в том числе представители крупных компаний — производителей сельскохозяйственной продукции.

«Цель этой конференции — содействовать решению вопросов открытия земельного рынка в Украине, а именно тех вопросов, которые сегодня решаются при подготовке законопроекта про рынок земель Украины», - сообщил В.КОБЫЛЯНСКИЙ.

Конференция будет состоять из четырех отдельных блоков: о будущем рынка земли, об актуальных вопросах аренды, путях привлечения инвестиций и проектах севооборота и благоустройства угодий.