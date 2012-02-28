В Киеве лидерами электоральных симпатий остаются Кличко и Попов - опрос

Киев, 28 февраля. УНИАН. В Киеве лидерами электоральных симпатий остаются лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО и председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

Такие результаты социологического исследования сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовали социологи Дмитрий ДМИТРУК и Ольга БАЛАКИРЕВА.

"Киевляне уже определились со своими симпатиями - это Виталий КЛИЧКО и Александр ПОПОВ. Но дистанция между ними составляет меньше трех процентов, как среди всех опрошенных, так и среди тех, кто собирается прийти на выборы", - сказал Д.ДМИТРУК.

По его словам, социологи больше всего уделяют внимание категории тех избирателей, которые придут на выборы, поскольку именно эти показатели наиболее соответствуют действительности и приближены к возможным результатам на выборах.

В частности, социологи уточнили, что среди тех киевлян, которые собираются прийти на выборы, кандидатуру В.КЛИЧКО на должность мэра столицы поддерживают 32,2%, а кандидатуру А.ПОПОВА - 29,5%. Третье место занимает председатель Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК с 5,6% поддержки избирателей, следующая - Александра КУЖЕЛЬ с 3,6% поддержки киевлян.

При этом социологи утверждают, что для киевлян не важна партийная принадлежность будущего мэра. "Оказалось, что для киевлян политическая ориентация мэра - не важна. Важнее для них способность мэра сотрудничать с разными политическими силами, и вообще - быть хорошим управленцем-хозяйственником", - заметила О.БАЛАКИРЕВА.

Справка УНИАН. Центр "Социальный мониторинг" совместно с Украинским институтом социологических исследований им. Яременко проводил мониторинг общественного мнения населения Киева "Февраль-2012: представление киевлян относительно идеального мэра" с 10 по 20 февраля. В опросе приняли участие 2018 респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 3,1%.