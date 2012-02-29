29 февраля, в Киеве состоится открытие всеукраинского фестиваля Неделя итальянского кино, который в этом году пройдет уже во второй раз. Компания "Артхаус Трафик", Посольство Италии в Украине, Итальянский институт культуры в Киеве и генеральный партнер фестиваля FERRERO представляют коллекцию итальянского кино - 5 фильмов, отмеченных призами и номинациями Каннского и Венецианского кинофестивалей, Европейской киноакадемии и итальянскими Золотыми Глобусами.

Откроет фестиваль фильм о Папе Римском на грани нервного срыва - Habemus Papam от "ветерана" итальянского кино, известного режиссера и актера Нанни Моретти, который недавно был назначен Председателем жюри будущего 65-го Каннского международного кинофестиваля. Сеньор Моретти впервые исполнит почетную роль главного распорядителя заветной Золотой пальмовой ветви, однако быть судьей каннского конкурса для него не впервые - в 1997 году он уже побывал в составе жюри юбилейных 50-х Канн. К слову, свою Золотую пальмовую ветвь Нанни Моретти получил в 2001-м за фильм "Комната сына".

Перед тем, как погрузиться в трагикомические терзания понтифика с комплексом неполноценности, гости открытия фестиваля Неделя итальянского кино смогут сфотографироваться на память в роскошном итальянском авто Lancia Ypsilon.

В Киеве фестиваль Неделя итальянского кино пройдет в кинотеатре Киев с 29 февраля до 7 марта 2012 г. Также Неделя итальянского кино ждет жителей Одессы (с 8 марта), Черновцов и Винницы (с 15 марта), Запорожья и Харькова (с 22 марта), Львова (с 29 марта), Полтавы (с 12 апреля), Донецка и Днепропетровска (даты уточняются).

Также в программе - пронзительная драма "Белое пространство", любовная мелодрама "Кого я хочу больше", красочная политическая сатира "Ну да ладно" и бурная семейная комедия "Холостые выстрелы" - последние два фильма были впервые показаны в Украине в рамках Одесского международного кинофестиваля в июле прошлого года.

Организаторы проекта: Компания “Артхаус Трафик”

При поддержке: Посольство Италии в Украине

Итальянский институт культуры в Киеве

Генеральный партнер FERRERO

Официальный автомобильный партнер Lancia Ypsilon

Медиа-партнеры: М1

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