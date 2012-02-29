Общественность обеспокоена целеустремленными действиями власти против распространения престижности украинского языка

Киев. 29 февраля. УНИАН. Общественное движение «Не будь байдужим!» обнародовал доклад о нарушении прав украиноязычных граждан в период с марта 2010 года по январь 2012 года, в котором выразил обеспокоенность целеустремленными действиями власти против распространения престижности украинского языка.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор движения «Не будь байдужим!» Оксана ЛЕВКОВА.

«Власть всех уровней целеустремленно избегает распространения престижности и функциональности украинского языка. Руководство как на общегосударственном, так и на местном уровнях завуалировано принимает меры по маргинализации украинского языка путем замены его на иностранный - русский – язык», - сказала О.ЛЕВКОВА.

Эксперт также обратила внимание на то, что отдельные представители общегосударственной власти и большинство власть предержащих на местах прямо пренебрегают своими обязанностями по обеспечению всестороннего и полного функционирования украинского языка.

«Неединичные случаи пренебрежительного отношения к государственному языку представителями власти всех уровней. Достаточно часто языковые права граждан со стороны властных институтов игнорируются, за украинский язык можно пострадать как материально, карьерно, так и физически», - добавила она.

В свою очередь юрист движения Юрий ФАРТУШНЫЙ заметил, что принципы равноправия и недопущения дискриминации, в том числе по языковому признаку, остаются на уровне деклараций. "Например, мы зафиксировали 4 случая отказа в трудоустройстве по языковому признаку", - отметил юрист.

Ю.ФАРТУШНЫЙ уточнил, что в докладе исследовались "языковые" позиции центральной и местных властей, а также бытовой уровень функционирования украинского языка. По его словам, анализировались случаи, которые освещались на Интернет-ресурсах и в средствах массовой информации.

Эксперты обратили внимание на законодательные инициативы представителей власти. В частности, речь идет о проектах законов «О языках в Украине», «О принципах государственной языковой политики», о внесении изменений в законы «О телевидении и радиовещании» и «О дошкольном образовании», которые, по мнению экспертов, сужают использование украинского языка.

В докладе также отмечаются факты пренебрежительного отношения к государственному языку со стороны городского председателя Одессы Алексея КОСТУСЕВА, экс-главы Донецкой облгосадминистрации Анатолия БЛИЗНЮКА, мэра Донецка Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, мэра Николаева Владимира ЧАЙКИ.

Кроме того, эксперты отмечают сужение использования украинского языка в детсадах, общественных учреждениях отдыха, на фактах закрытия украиноязычных школ на востоке Украины.

В докладе также приводятся примеры нарушения языковых прав граждан в церквях. В частности, эксперты отмечают, что во многих городах востока и юга Украины конфессии, которые проводят богослужение на украинском языком, не могут получить разрешения на строительство своих храмов.