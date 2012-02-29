Минагропрод прогнозирует посев яровых зерновых культур на площади 9,5 млн. га

Киев. 29 февраля. УНИАН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует посев яровых зерновых культур на площади 9,5 млн. га против 7,5 млн. га в 2010 году.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН начальник отдела зерновых и технических культур департамента земледелия Минагропрода Леонид СУХОМЛИН.

«В целом яровой клин будет составлять в рамках 9,5 млн. га зерновых, и плюс порядка 5,5-6 млн. га озимых. В целом, 15,5 млн. га у нас зерновой клин занимает. Технических культур порядка 5,5-6 млн. га, 2 млн. га — картофель и овощи, и порядка 2,7 млн. га у нас занимают кормовые культуры. В целом посевная площадь составляет в рамках 27 млн. га», - сообщил Л.СУХОМЛИН.

По предварительным данным регионов, в текущем году площадь посевов под кукурузой на зерно составит около 5 млн. га (3,6 млн. га в 2010 году), яровой ячмень будет посеян на 3-3,2 млн. га (2,7 млн. га), а яровая пшеница на 400 тыс. га (280 тыс. га). Посевы подсолнечника прогнозируются на площади 4-4,5 млн. га. Кроме того, овес планируется посеять на 400 тыс. га (300 тыс. га), просо на 200 тыс. га (130 тыс. га), горох — 350 тыс. га (290 тыс. га), а посевы сои — 2,4 млн. тонн (2,1 млн. га). Посевы гречихи сохранятся на прежнем уровне — 300 тыс. га. Другие зерновые составят около 200 тыс. га.