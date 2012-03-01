Фонд «Открытые сердца Украины» презентовал проект «Организация здорового досуга»

Киев. 1 марта. УНИАН. Благотворительный фонд «Открытые сердца Украины» начинает новый общественный проект «Организация здорового досуга».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор фонда «Открытые сердца Украины» Евгений ПОЛТЕНКО.

По его словам, сейчас больше трети украинских школьников не могут выполнить нормативы на уроках физкультуры, а их досуг не соответствует понятию о здоровом образе жизни.

Е.ПОЛТЕНКО сообщил, что целью проекта «Организация здорового досуга» является создание общедоступных, комфортных и безопасных условий для занятий физкультурой и спортом для всех слоев населения Украины.

Проектом предусматривается сооружение в общедоступных местах комплексов, что будут позволять одновременно и содержательно проводить свой досуг родителям и их детям, молодежи и людям преклонного возраста.

Такие площадки будут состоять из 4-х модулей, каждый из которых предназначен для организации здорового досуга разных возрастных групп. Это модуль «Здоровье» - площадка для занятий уличным фитнессом, модуль «Спорт» - площадка для игровых видов спорта, модуль «Ребенок» - площадка для детей и модуль «Досуг» - зона для отдыха, где можно поесть, просмотреть прессу, почитать книгу и взять напрокат спортивный инвентарь.

По словам Е.ПОЛТЕНКО, подобные комплексы призваны создать комфортные условия для физического и духовного совершенствования, диалога между поколениями, адекватной социализации подростков и общедоступного и содержательного отдыха.

«Мы разослали свои предложения относительно создания комплексов здорового досуга во все областные центры Украины, и теперь надеемся на плодотворное сотрудничество с местной властью» - сообщил Е.ПОЛТЕНКО и отметил, что в этом году «Организации здорового досуга» появятся в трех больших городах Украины.

Стоимость одной площадки составляет от 200 до 500 тыс. грн. В то же время, как заметил Е.ПОЛТЕНКО, прибыли, которые будет получать каждый такой объект, будут направляться на поддержку и обслуживание самого этого объекта.

Инициативу фонда «Открытые сердца Украины» поддержала всеукраинская общественная организация «Стрит Воркаут Украина», член правления которой Владимир ЛОГВИНЕНКО сообщил, что в рамках проекта будут проведены Всеукраинские соревнования по уличному воркауту в 25 городах Украины начиная с апреля.

Во время пресс-конференции был подписан договор о сотрудничестве между фондом «Открытые сердца Украины» и ВОО «Стрит Воркаут Украина».

*** Street Workout – это силовой вид спорта, который базируется на повышении физической силы с помощью собственного веса, то есть занятия на турнике, брусьях, разных видах снарядов для спортивной гимнастики. Первые международные соревнования по Street Workout в Украине были проведены в 2011 году в Днепропетровске.