5 апреля украинская интеллигенция созывает Национальный круглый стол для обсуждения ситуации в Украине

Киев. 1 марта. УНИАН. Участники инициативы “Первого декабря” созывают 5 апреля Национальный круглый стол для обсуждения ситуации в Украине и путях ее развития.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир ГУЗАР.

В инициативе, в которую входит Л.ГУЗАР, отметили, что Национальный круглый стол, – это один из первых шагов по формированию новой повестки дня страны. Предусматривается, что участие в мероприятии примут знаковые фигуры из разных общественных сфер, чтобы совместно искать ответ на вызовы настоящего и формулировать практические общественные задачи. Национальный круглый стол должен стать новым общественным институтом выражения суверенной воли гражданского общества.

Л.ГУЗАР напомнил, что 1 декабря 2011 года предстоятели трех церквей: Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской греко-католической церкви в своем обращении к общественности и интеллигенции фактически выступили с инициативой провести такой круглый стол.

"Мы ответили на призыв предстоятелей церквей и хотим, чтобы эта инициатива распространилась среди людей, которые будут активно принимать участие в том, чтобы страна, которая пошла другим путем, стала на правильный путь, на путь добра", - сказал Л.ГУЗАР.

Он отметил, что инициаторы Национального круглого стола хотят исправить «направление нашего хода, и это мы считаем главной задачей".

Л.ГУЗАР подчеркнул, что инициаторы мероприятия не хотят создавать какую-то организацию, а намерены провести обстоятельный разговор, выводы из которого были бы воплощены в жизнь. "Это не должен быть какой-то дискуссионный клуб. Наше желание - чтобы то, что мы обсудим, воплощалось в жизнь", - сказал Л.ГУЗАР.

Он заметил, что сегодня людей необходимо «пробуждать и звать их к добру». "И это мы считаем нашей первой и главной задачей", - отметил прежний глава УГКЦ.

В свою очередь, писатель Иван ДЗЮБА подчеркнул, что организаторам хочется, чтобы Национальный круглый стол проходил «в определенном русле, чтобы не было хаоса», чтобы на нем прозвучало больше всего интересных, важных мнений. Он надеется, что по результатам дискуссии в конце концов удастся выработать общие подходы и найти правильные решения относительно ситуации в Украине.

По словам И.ДЗЮБЫ, также хотелось бы, чтобы это мероприятие не имело политической расцветки, но, в то же время он считает, что участники дискуссии не смогут обойти много важных общественных тем, и поэтому нуадо будет искать баланс.

Академик НАНУ Мирослав ПОПОВИЧ подчеркнул, что инициаторы круглого стола также не хотели бы, чтобы на основе этого собрания была создана своеобразная политическая сила. "Хотелось бы стать на пьедестал и смотреть с высоты", - заметил он. М.ПОПОВИЧ считает необходимым посмотреть на проблемы в стране не с политической точки зрения, а с точки зрения морали, порядочности.

М.ПОПОВИЧ заметил, что главная цель круглого стола - это не диалог с властью, а разговор с обществом, чтобы поставить власть под контроль. По его словам, необходимо предложить обществу темы обсуждения, новую точку зрения на события в стране. Как пример, ученый заметил, что речь может идти об организации честных выборов. По его словам, людям надо вернуть уважение к моральным ценностям, чтобы даже жители небольших городов поверили, что от них что-то зависит. М.ПОПОВИЧ отметил, что люди должны осознать, что нельзя фальсифицировать выборы.

Доктор философии, главный редактор газеты «Наша вера», президент Украинского пен-клуба, политзаключенный советского режима Евгений СВЕРСТЮК заметил, что "нас сюда собрал большой моральный кризис - деньги в бумажнике есть, а счастья нет". По его словам, одна из целей проведения Национального круглого стола - вернуть людей к настоящим ценностям.

"Нам надо вернуться к закону и правде", - подчеркнул Е.СВЕРСТЮК.

Он считает, что без "будителей духа" украинцы не проснулась, чтобы "отбросить тот маразм, который сегодня происходит в стране". "Слово может будить лучше, чем выстрел", - прибавил он.

Є.СВЕРСТЮК отметил необходимость убедить украинцев, что от каждого что-то зависит.

*** К созданной в 20-ю годовщину референдума о подтверждении Акта о провозглашении независимости Украины инициативной группы “Первого декабря” вошли главные представители национальной интеллигенции: Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, Богдан ГАВРИЛИШИН, Владимир ГОРБУЛИН, Семен ГЛУЗМАН, Л.ГУЗАР, Иван ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, М.ПОПОВИЧ, Е.СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТИВСКИЙ, Игорь ЮХНОВСКИЙ.