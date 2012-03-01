Киев. 1 марта. УНИАН. Недавно зарегистрированная Всеукраинская общественная организация "Украинская таксомоторная ассоциация" предлагает усилить контроль на рынке таксоперевозок.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления ВОО «Украинская таксомоторная ассоциация» Анатолий ГАЛАЗЮК.

По его словам, на сегодня легальный рынок таксомоторных перевозок фактически прекратил свое существование, уступив место теневым перевозкам. Выходом из данной ситуации, по мнению А.ГАЛАЗЮКА, может стать закрепление на законодательном уровне за местными советами права по регулированию рынка таксомоторных перевозок. Для этого, по его словам, при местных советах необходимо будет создать органы самоорганизации таксомоторных перевозчиков с представительскими и организационными полномочиями.

Еще одним шагом по легализации рынка таксомоторных перевозок, по мнению А.ГАЛАЗЮКА, может стать закрепление за органами Госавтоинспекции функций по контролю за таксоперевозками. По его словам, сегодня в органах ГАИ достаточное количество инспекторских подразделений, которые бы могли осуществлять данный контроль.

А.ГАЛАЗЮК также отметил, что инициируемый ассоциацией законопроект о таксомоторных перевозках должен способствовать не только легализации рынка, но и установлению более понятных и прозрачных правил работы на нем для предпринимателей.

В ходе пресс-конференции экс-министр транспорта Евгений ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что общий оборот таксомоторных перевозок в Украине составляет около 20 млрд. грн. В соответствии с его оценками, общее количество задействованных в этой сфере человек составляет 200-300 тыс. При этом до 95% рынка находится в тени.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, если бы все работающие на рынке таксомоторных перевозок стали бы работать легально по упрощенной системе налогообложения, бюджет смог бы дополнительно получить от платежей по единому налогу 500 млн. грн., плюс еще 900 млн. грн. поступило бы по единому социальному взносу. По его словам, без реформирования нормативно-правовых основ отрасли и внедрения государственного надзора легальный рынок таксомоторных перевозок так и не сможет заработать.

Справка УНИАН. Всеукраинская общественная организация "Украинская таксомоторная ассоциация" была зарегистрирована Министерством юстиции в феврале т.г. Основной целью данной ассоциации, по словам ее создателей, является формирование в Украине цивилизованного и прозрачного рынка такси. Членами ассоциации могут стать предприниматели и предприятия таксомоторной отрасли.