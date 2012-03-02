Правозащитники настаивают на проверке подписей депутатов за кандидатуры на должность Омбудсмана

Киев. 2 марта. УНИАН. Правозащитники настаивают на проверке подписей народных депутатов под представлениями за кандидатуры на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом правозащитники заявили сегодня пресс-конференции в УНИАН.

В частности, председатель Международной Лиги защиты прав граждан Эдуард БАГИРОВ сообщил, что в частных разговорах с ним некоторые народные депутаты сообщили, что, ставя свою подпись в опросном письме при выдвижении одного из кандидатов на должность Омбудсмана, они не знали, за что именно подписываются.

Е.БАГИРОВ выразил убеждение, что это стало следствием того, что в законе, который определяет порядок выборов Омбудсмана, есть «моменты, которые позволяют манипулировать» при выдвижении кандидатов. В частности, по его словам, в законе нет четко определенного образца опросного письма и не определено, кто именно может собирать подписи депутатов.

Правозащитник сообщил, что обратился к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и всем фракциям с просьбой создать комиссию по проверке каждой подписи в опросных письмах.

«Если те депутаты, с которыми я разговаривал (их два десятка), будут настоящими мужчинами, они признаются, что они подписывались, не зная за что», - сказал Е.БАГИРОВ.

Он отиетил, что также требует от парламента исправить недостатки в законе о выборах Омбудсмана.

Правозащитник выразил убеждение, что Омбудсмана должны избирать граждане на всеукраинском референдуме.

В свою очередь, председатель Международного Комитета защиты прав человека Игорь ДАНИЛОВ выразил убеждение, что ни один из выдвинутых сейчас кандидатов не сможет так же качественно исполнять свои обязанности на этом посту, как это делала предыдущий Омбудсман Нина КАРПАЧЁВА.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2012 года истек срок полномочий Уполномоченного ВР по правам человека Н.КАРПАЧЁВОЙ, которая трижды избиралась на эту должность: в 1998, 2003 и 2007 годах.

В соответствии с Законом «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» Омбудсман назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой тайным голосованием путем представления бюллетеней. Кандидатов на эту должность имеют право предлагать 113 народных депутатов и председатель ВР. «За» должны проголосовать не менее 226 народных депутатов.

В парламент поступили два представления от 124 народных депутатов и 125 народных депутатов в отношении кандидатур на должность Омбудсмана - сопредседателя Харьковской правозащитной группы Евгения ЗАХАРОВА и уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии ЛУТКОВСКОЙ.

Уполномоченный назначается сроком на пять лет, который начинается со дня принесения им присяги на сессии ВР.

29 февраля В.ЛИТВИН спрогнозировал, что 13 марта в парламенте состоится голосование по избранию Уполномоченного ВР по правам человека.